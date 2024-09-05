https://ria.ru/20240905/ukraina-1970761893.html

СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта

СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта

Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, пишет Politico. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:03

2024-09-05T11:03

2024-09-05T16:02

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камала харрис

джорджа мелони

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, пишет Politico."Суть была в том, чтобы защитить помощь Украине от Трампа, но теперь с Харрис ситуация другая", — сказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.Американские официальные лица боялись, что кандидат от республиканцев мог бы помешать кредитному соглашению и сократить помощь Киеву, говорится в статье. Однако с ростом их уверенности в возможности победы представителя демократов, которая вряд ли пойдет на такой шаг, они уже больше не спешат договариваться с ЕС об использовании замороженных российских активов, пишет издание.Страны G7 согласовали кредит, обеспеченный поступлениями от этих активов, в июне, однако между ЕС и США произошел раскол при обсуждении деталей. Так, поскольку подавляющее большинство этих средств хранится в Европе, Вашингтон требует от Брюсселя гарантий, что они останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву "репарации", указывается в материале. Однако Брюссель не может согласовать этот момент, поскольку санкции должны продлеваться каждые полгода единогласным решением, и отказ их поддержать хотя бы одной страны может привести к разморозке активов, пишет издание.Теоретически Евросоюз мог бы предоставить Киеву кредит, не дожидаясь союзников по G7, однако Европейский центральный банк опасается, что это чревато финансовыми рисками, заключает Politico.В июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение очередным воровством.

https://ria.ru/20240615/aktivy-1953068109.html

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719928.html

https://ria.ru/20240824/kiev-1968212095.html

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сша

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в мире, киев, украина, сша, камала харрис, джорджа мелони, мария захарова, евросоюз, g7