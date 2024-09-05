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СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта - РИА Новости, 05.09.2024
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11:03 05.09.2024 (обновлено: 16:02 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970761893.html
СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта
СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта
Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, пишет Politico. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:03
2024-09-05T16:02
в мире
киев
украина
сша
камала харрис
джорджа мелони
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, пишет Politico."Суть была в том, чтобы защитить помощь Украине от Трампа, но теперь с Харрис ситуация другая", — сказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.Американские официальные лица боялись, что кандидат от республиканцев мог бы помешать кредитному соглашению и сократить помощь Киеву, говорится в статье. Однако с ростом их уверенности в возможности победы представителя демократов, которая вряд ли пойдет на такой шаг, они уже больше не спешат договариваться с ЕС об использовании замороженных российских активов, пишет издание.Страны G7 согласовали кредит, обеспеченный поступлениями от этих активов, в июне, однако между ЕС и США произошел раскол при обсуждении деталей. Так, поскольку подавляющее большинство этих средств хранится в Европе, Вашингтон требует от Брюсселя гарантий, что они останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву "репарации", указывается в материале. Однако Брюссель не может согласовать этот момент, поскольку санкции должны продлеваться каждые полгода единогласным решением, и отказ их поддержать хотя бы одной страны может привести к разморозке активов, пишет издание.Теоретически Евросоюз мог бы предоставить Киеву кредит, не дожидаясь союзников по G7, однако Европейский центральный банк опасается, что это чревато финансовыми рисками, заключает Politico.В июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение очередным воровством.
https://ria.ru/20240615/aktivy-1953068109.html
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в мире, киев, украина, сша, камала харрис, джорджа мелони, мария захарова, евросоюз, g7
В мире, Киев, Украина, США, Камала Харрис, Джорджа Мелони, Мария Захарова, Евросоюз, G7
СМИ: по Украине нанесли удар со "второго" фронта

Politico: Харрис может замедлить одобрение 50 млрд долларов помощи для Киева

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, пишет Politico.
"Суть была в том, чтобы защитить помощь Украине от Трампа, но теперь с Харрис ситуация другая", — сказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.
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Американские официальные лица боялись, что кандидат от республиканцев мог бы помешать кредитному соглашению и сократить помощь Киеву, говорится в статье. Однако с ростом их уверенности в возможности победы представителя демократов, которая вряд ли пойдет на такой шаг, они уже больше не спешат договариваться с ЕС об использовании замороженных российских активов, пишет издание.
Страны G7 согласовали кредит, обеспеченный поступлениями от этих активов, в июне, однако между ЕС и США произошел раскол при обсуждении деталей. Так, поскольку подавляющее большинство этих средств хранится в Европе, Вашингтон требует от Брюсселя гарантий, что они останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву "репарации", указывается в материале.
Однако Брюссель не может согласовать этот момент, поскольку санкции должны продлеваться каждые полгода единогласным решением, и отказ их поддержать хотя бы одной страны может привести к разморозке активов, пишет издание.
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Теоретически Евросоюз мог бы предоставить Киеву кредит, не дожидаясь союзников по G7, однако Европейский центральный банк опасается, что это чревато финансовыми рисками, заключает Politico.
В июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение очередным воровством.
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