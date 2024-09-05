https://ria.ru/20240905/ukraina-1970699224.html

Песков рассказал, когда на Украине прервалась законность власти

Песков рассказал, когда на Украине прервалась законность власти - РИА Новости, 05.09.2024

Песков рассказал, когда на Украине прервалась законность власти

Законность власти на Украине прервалась десять лет назад, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:10

2024-09-05T08:10

2024-09-05T14:32

украина

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Законность власти на Украине прервалась десять лет назад, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Давайте не забывать, что это страна, где законность власти прервалась в 2014 году, когда там был устроен переворот. Именно тогда цепочка законной власти была прервана", — сказал он.Песков добавил, что режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, хотя де-факто продолжает действовать. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

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украина, дмитрий песков, в мире