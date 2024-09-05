https://ria.ru/20240905/udary-1970698435.html

ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков

ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков - РИА Новости, 05.09.2024

ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков

Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:05

2024-09-05T08:05

2024-09-05T08:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума."Киевский режим не гнушается ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям", - сказал Песков."Поэтому нам нужно повышать дальше эффективность, усиливать нажим и идти вперед", - добавил Песков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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вооруженные силы рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина