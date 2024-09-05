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ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков - РИА Новости, 05.09.2024
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков
Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:05
2024-09-05T08:05
2024-09-05T08:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума."Киевский режим не гнушается ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям", - сказал Песков."Поэтому нам нужно повышать дальше эффективность, усиливать нажим и идти вперед", - добавил Песков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вооруженные силы рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков
Песков: ВС России наносят удары только по военным целям, в отличие от ВСУ