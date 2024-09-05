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"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 05.09.2024 (обновлено: 21:05 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/udar-1970919236.html
"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум
"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум - РИА Новости, 05.09.2024
"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум
Российские войска ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили пусковую установку ракетной системы залпового огня MLRS в 20 километрах от города Сумы, сообщило... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:26
2024-09-05T21:05
специальная военная операция на украине
россия
сумы
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
курская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили пусковую установку ракетной системы залпового огня MLRS в 20 километрах от города Сумы, сообщило Минобороны. "В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС России ракетного удара пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, российские военные зафиксировали передвижение техники американского производства в районе населенного пункта Могрица, который расположен в 20 километрах северо-восточнее Сум. После определения точных координат замаскированного места расположения пусковой установки командование приняло решение о точечном ударе, резюмировали в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 5 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10 100 военнослужащих и 81 танк.
https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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Удар "Искандером" по украинской установке РСЗО MLRS под Сумами
Российские ракетчики ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую установку РСЗО MLRS в 20 км от Сум, сообщили в Минобороны.
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россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов, Курская область, Вооруженные силы РФ
"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум

МО: ВС РФ ударом "Искандера-М" уничтожили РСЗО MLRS в 20 километрах от Сум

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили пусковую установку ракетной системы залпового огня MLRS в 20 километрах от города Сумы, сообщило Минобороны.
"В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС России ракетного удара пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, российские военные зафиксировали передвижение техники американского производства в районе населенного пункта Могрица, который расположен в 20 километрах северо-восточнее Сум.
После определения точных координат замаскированного места расположения пусковой установки командование приняло решение о точечном ударе, резюмировали в министерстве.
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Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр находится примерно в 30 километрах от госграницы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая их с российской Суджей.

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 5 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10 100 военнослужащих и 81 танк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыВооруженные силы УкраиныБезопасностьВалерий ГерасимовКурская областьВооруженные силы РФ
 
 
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