https://ria.ru/20240905/udar-1970919236.html

"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум

"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум - РИА Новости, 05.09.2024

"Искандер-М" уничтожил украинскую MLRS в 20 километрах от Сум

Российские войска ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили пусковую установку ракетной системы залпового огня MLRS в 20 километрах от города Сумы, сообщило... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:26

2024-09-05T20:26

2024-09-05T21:05

специальная военная операция на украине

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сумы

вооруженные силы украины

безопасность

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курская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили пусковую установку ракетной системы залпового огня MLRS в 20 километрах от города Сумы, сообщило Минобороны. "В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС России ракетного удара пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, российские военные зафиксировали передвижение техники американского производства в районе населенного пункта Могрица, который расположен в 20 километрах северо-восточнее Сум. После определения точных координат замаскированного места расположения пусковой установки командование приняло решение о точечном ударе, резюмировали в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 5 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10 100 военнослужащих и 81 танк.

https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандером" по украинской установке РСЗО MLRS под Сумами Российские ракетчики ударом "Искандера-М" уничтожили украинскую установку РСЗО MLRS в 20 км от Сум, сообщили в Минобороны. 2024-09-05T20:26 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, курская область, вооруженные силы рф