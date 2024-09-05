https://ria.ru/20240905/turizm-1970695088.html

Болгарский депутат рассказал, как отсутствие россиян повлияло на туризм

Болгарский депутат рассказал, как отсутствие россиян повлияло на туризм - РИА Новости, 05.09.2024

Болгарский депутат рассказал, как отсутствие россиян повлияло на туризм

Российских туристов в Болгарии сегодня фактически нет, возместить их отсутствие туристы из какой-либо другой страны не могут, и нынешний туристический сезон в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:46

2024-09-05T07:46

2024-09-05T07:46

болгария

россия

туризм

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российских туристов в Болгарии сегодня фактически нет, возместить их отсутствие туристы из какой-либо другой страны не могут, и нынешний туристический сезон в стране один из худших, рассказал в разговоре с РИА Новости депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков. Ранее он сообщал агентству, что примет участие в Восточном экономическом форуме вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив и намерен устанавливать контакты с РФ. "Можно сказать, что сейчас российских туристов нет уже в Болгарии. Можно дополнить: сейчас даже российские граждане продают свою недвижимость в Болгарии. Конечно, отсутствие российских туристов отражается очень сильно на туризме в Болгарии. Нет такого туризма, который возместил бы российских туристов. Один из самых плохих туристических сезонов на данный момент в Болгарии - в этом году", - сказал депутат агентству на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что в Болгарии также повышенные цены на электричество, отражающиеся на всем туристическом бизнесе. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://realty.ria.ru/20240829/gref-1969178911.html

https://ria.ru/20240905/turisty-1970683638.html

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болгария, россия, туризм, общество