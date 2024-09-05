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Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов - РИА Новости, 05.09.2024
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10:42 05.09.2024 (обновлено: 13:24 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/tspk-1970755279.html
Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов
Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов - РИА Новости, 05.09.2024
Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов
Ни разу не слетавшего в космос Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов, следует из информации на сайте Центра подготовки... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:42
2024-09-05T13:24
центр подготовки космонавтов
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ркк "энергия"
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ни разу не слетавшего в космос Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов, следует из информации на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК).Фамилия Бабкина исчезла из списка, где перечислены все действующие космонавты.Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, Бабкина отстранили от подготовки к полетам по медицинским показателям. При этом, по словам собеседника агентства, он останется в отряде и сохранит должность заместителя командира по научной работе.Андрей Бабкин работал в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В 2010 году его назначили кандидатом в космонавты-испытатели отряда "Энергии", через два года он стал космонавтом-испытателем отряда ЦПК имени Гагарина. Бабкина не раз назначали как в дублирующие, так и в основные экипажи, но космический полет он так и не совершил.Последний раз его вывели из состава дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18" в 2021 году по медицинским причинам.
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центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, ркк "энергия"
Центр подготовки космонавтов, Космос - РИА Наука, РКК "Энергия"
Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов

ЦПК: Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДемонстрация процесса отбора в отряд космонавтов
Демонстрация процесса отбора в отряд космонавтов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Демонстрация процесса отбора в отряд космонавтов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ни разу не слетавшего в космос Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов, следует из информации на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК).
Фамилия Бабкина исчезла из списка, где перечислены все действующие космонавты.
Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, Бабкина отстранили от подготовки к полетам по медицинским показателям. При этом, по словам собеседника агентства, он останется в отряде и сохранит должность заместителя командира по научной работе.
Андрей Бабкин работал в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В 2010 году его назначили кандидатом в космонавты-испытатели отряда "Энергии", через два года он стал космонавтом-испытателем отряда ЦПК имени Гагарина. Бабкина не раз назначали как в дублирующие, так и в основные экипажи, но космический полет он так и не совершил.
Последний раз его вывели из состава дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18" в 2021 году по медицинским причинам.
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Центр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"
 
 
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