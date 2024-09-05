https://ria.ru/20240905/tspk-1970755279.html

Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов

Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов - РИА Новости, 05.09.2024

Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов

Ни разу не слетавшего в космос Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов, следует из информации на сайте Центра подготовки... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:42

2024-09-05T10:42

2024-09-05T13:24

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

ркк "энергия"

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ни разу не слетавшего в космос Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов, следует из информации на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК).Фамилия Бабкина исчезла из списка, где перечислены все действующие космонавты.Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, Бабкина отстранили от подготовки к полетам по медицинским показателям. При этом, по словам собеседника агентства, он останется в отряде и сохранит должность заместителя командира по научной работе.Андрей Бабкин работал в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В 2010 году его назначили кандидатом в космонавты-испытатели отряда "Энергии", через два года он стал космонавтом-испытателем отряда ЦПК имени Гагарина. Бабкина не раз назначали как в дублирующие, так и в основные экипажи, но космический полет он так и не совершил.Последний раз его вывели из состава дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18" в 2021 году по медицинским причинам.

https://ria.ru/20240816/osvoenie-1966637511.html

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центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, ркк "энергия"