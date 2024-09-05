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В ЦИК поступило 1211 обращений о предполагаемых нарушениях на выборах
В ЦИК поступило 1211 обращений о предполагаемых нарушениях на выборах - РИА Новости, 05.09.2024
В ЦИК поступило 1211 обращений о предполагаемых нарушениях на выборах
В ЦИК России поступило 1211 обращений, из них 30% - о предполагаемых нарушениях, подтвердились они в шести случаях, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:51
2024-09-05T11:51
2024-09-05T11:51
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В ЦИК России поступило 1211 обращений, из них 30% - о предполагаемых нарушениях, подтвердились они в шести случаях, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По письменным обращениям, поступило 1211 обращений за этот период (избирательных кампаний ЕДГ-2024 - ред.). Обращения с информацией о возможных нарушениях на выборах составили 30%, то есть 367 таких обращений… По этим обращениям проводилась серьезная работа, подтвердились только в шести случаях", - сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, здоровье - общество, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ
В ЦИК поступило 1211 обращений о предполагаемых нарушениях на выборах
Памфилова: в ЦИК поступило 1211 обращений, из них 30% - о возможных нарушениях
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В ЦИК России поступило 1211 обращений, из них 30% - о предполагаемых нарушениях, подтвердились они в шести случаях, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"По письменным обращениям, поступило 1211 обращений за этот период (избирательных кампаний ЕДГ-2024 - ред.). Обращения с информацией о возможных нарушениях на выборах составили 30%, то есть 367 таких обращений… По этим обращениям проводилась серьезная работа, подтвердились только в шести случаях", - сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.