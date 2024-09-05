https://ria.ru/20240905/tsentry-1970690510.html

В Приамурье построят два селекционно-семеноводческих центра

В Приамурье построят два селекционно-семеноводческих центра - РИА Новости, 05.09.2024

В Приамурье построят два селекционно-семеноводческих центра

Два селекционно-семеноводческих центра общей мощностью производства почти 10 тысяч тонн семян построят в Приамурье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:13

2024-09-05T07:13

2024-09-05T07:13

экономика

амурская область

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Два селекционно-семеноводческих центра общей мощностью производства почти 10 тысяч тонн семян построят в Приамурье, сообщает правительство региона. Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме. "Один из них мощностью производства до 5 тысяч тонн семян в год и мощностью хранения 30 тысяч тонн планируют возвести в Екатеринославке. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 420 миллионов рублей. Инвестором выступает ООО "Амур Агро Холдинг". Другой селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур мощностью 4,9 тысячи тонн семян в год появится также в селе Пригородное Белогорского округа. Его строительство планирует начать в этом году "Управляющая компания Амурагрокомплекс", - говорится в сообщении. Центры помогут расширить линейку сортов отечественной селекции и производить семена высших репродукций для амурских хозяйств. "Те задачи, которые будут решать "Амур Агро Холдинг" и "Амурагрокомплекс", очень актуальны не только для Амурской области, но и для всего ДФО. Сегодня перед нами стоит задача максимально обеспечить импортозамещение семян всех культур. Инвесторам будут оказаны меры господдержки из федерального и областного бюджетов", - рассказал зампред правительства Амурской области Олег Турков. Кроме этих двух проектов, на территории области в ближайшие пять лет планируется построить еще три селекционно-семеноводческих центра. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, амурская область, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)