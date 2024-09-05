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На базе ДВФУ создадут еще один научно-технологический центр - РИА Новости, 05.09.2024
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09:31 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/tsentr-1970727196.html
На базе ДВФУ создадут еще один научно-технологический центр
На базе ДВФУ создадут еще один научно-технологический центр - РИА Новости, 05.09.2024
На базе ДВФУ создадут еще один научно-технологический центр
Ещё один научно-технологический центр будет создан на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его профилем станут исследования в области морской РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:31
2024-09-05T09:31
россия
русский (остров)
приморский край
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Ещё один научно-технологический центр будет создан на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его профилем станут исследования в области морской инженерии и биотехнологий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Также с участием наших ведущих компаний будет создан ещё один крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета. Его профилем станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Я прошу коллег из правительства и Приморского края задействовать инструменты дальневосточной концессии для реализации проекта, а также продумать механизмы привлечения в этот центр учёных из других научных центров России и из других стран тоже — имею в виду конкурентоспособные мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей", - добавил Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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русский (остров)
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россия, русский (остров), приморский край, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Русский (остров), Приморский край, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На базе ДВФУ создадут еще один научно-технологический центр

Путин: на базе ДВФУ создадут еще один научно-технологический центр

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Ещё один научно-технологический центр будет создан на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его профилем станут исследования в области морской инженерии и биотехнологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Также с участием наших ведущих компаний будет создан ещё один крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета. Его профилем станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Я прошу коллег из правительства и Приморского края задействовать инструменты дальневосточной концессии для реализации проекта, а также продумать механизмы привлечения в этот центр учёных из других научных центров России и из других стран тоже — имею в виду конкурентоспособные мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей", - добавил Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дальний Восток уперся в потолок
Вчера, 08:00
 
РоссияРусский (остров)Приморский крайВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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