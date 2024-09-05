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Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку - РИА Новости, 05.09.2024
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06:06 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/tsb-1970684343.html
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку - РИА Новости, 05.09.2024
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку
Глава ВТБ Андрей Костин склоняется к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании, однако аналитики банка ожидают её повышения до 20%,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:06
2024-09-05T06:06
экономика
владивосток
андрей костин (банкир)
дальневосточный федеральный университет
центральный банк рф (цб рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин склоняется к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании, однако аналитики банка ожидают её повышения до 20%, заявил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Я не знаю. Я склонен думать, что она сохранится, мои аналитики считают, что она вырастет до 20%", - сказал Костин. "Не знаю. Мы считаем, что достаточно на долгую перспективу она, по крайней мере до конца года не ждем снижения точно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда может начаться цикл снижения ставки. При этом он отметил, что действие ключевой ставки на экономику изменилось, и нужна другая парадигма ее применения. "Я считаю, что да. Я об этом и руководству Центрального банка говорил", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), дальневосточный федеральный университет, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Дальневосточный федеральный университет, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку

Глава ВТБ Костин считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин склоняется к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании, однако аналитики банка ожидают её повышения до 20%, заявил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
"Я не знаю. Я склонен думать, что она сохранится, мои аналитики считают, что она вырастет до 20%", - сказал Костин.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ВТБ хочет выплатить дивиденды по итогам 2024 года
Вчера, 06:02
"Не знаю. Мы считаем, что достаточно на долгую перспективу она, по крайней мере до конца года не ждем снижения точно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда может начаться цикл снижения ставки.
При этом он отметил, что действие ключевой ставки на экономику изменилось, и нужна другая парадигма ее применения. "Я считаю, что да. Я об этом и руководству Центрального банка говорил", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 18
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 18

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 18

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 18

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 18

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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ЭкономикаВладивостокАндрей Костин (банкир)Дальневосточный федеральный университетЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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