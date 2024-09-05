https://ria.ru/20240905/tsb-1970684343.html

Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку

Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку - РИА Новости, 05.09.2024

Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку

Глава ВТБ Андрей Костин склоняется к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании, однако аналитики банка ожидают её повышения до 20%,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:06

2024-09-05T06:06

2024-09-05T06:06

экономика

владивосток

андрей костин (банкир)

дальневосточный федеральный университет

центральный банк рф (цб рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин склоняется к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании, однако аналитики банка ожидают её повышения до 20%, заявил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Я не знаю. Я склонен думать, что она сохранится, мои аналитики считают, что она вырастет до 20%", - сказал Костин. "Не знаю. Мы считаем, что достаточно на долгую перспективу она, по крайней мере до конца года не ждем снижения точно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда может начаться цикл снижения ставки. При этом он отметил, что действие ключевой ставки на экономику изменилось, и нужна другая парадигма ее применения. "Я считаю, что да. Я об этом и руководству Центрального банка говорил", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), дальневосточный федеральный университет, центральный банк рф (цб рф), россия