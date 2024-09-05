https://ria.ru/20240905/tsb-1970684343.html
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку - РИА Новости, 05.09.2024
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку
Глава ВТБ Андрей Костин склоняется к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании, однако аналитики банка ожидают её повышения до 20%,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:06
2024-09-05T06:06
2024-09-05T06:06
экономика
владивосток
андрей костин (банкир)
дальневосточный федеральный университет
центральный банк рф (цб рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин склоняется к тому, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании, однако аналитики банка ожидают её повышения до 20%, заявил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Я не знаю. Я склонен думать, что она сохранится, мои аналитики считают, что она вырастет до 20%", - сказал Костин. "Не знаю. Мы считаем, что достаточно на долгую перспективу она, по крайней мере до конца года не ждем снижения точно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда может начаться цикл снижения ставки. При этом он отметил, что действие ключевой ставки на экономику изменилось, и нужна другая парадигма ее применения. "Я считаю, что да. Я об этом и руководству Центрального банка говорил", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), дальневосточный федеральный университет, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Дальневосточный федеральный университет, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Костин заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку
Глава ВТБ Костин считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании