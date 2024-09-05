https://ria.ru/20240905/trekery-1970671728.html

АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов

АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов - РИА Новости, 05.09.2024

АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов

Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:35

2024-09-05T03:35

2024-09-05T03:35

общество

россия

эра-глонасс

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", планируется запустить в следующем году, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Мы планируем запустить трекеры, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС" — первую в России спутниковую систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи — в серийное производство в 2025 году", — сказал Райкевич. Он добавил, что до этого времени будет продолжаться тестирование трекеров в различных регионах страны, на популярных и сложных туристических маршрутах. Глава компании напомнил, что такие устройства с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки страны. Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей, пояснил Райкевич.

https://ria.ru/20240903/era-glonass-1969279254.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, эра-глонасс