https://ria.ru/20240905/trekery-1970671728.html
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов - РИА Новости, 05.09.2024
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов
Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:35
2024-09-05T03:35
2024-09-05T03:35
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", планируется запустить в следующем году, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Мы планируем запустить трекеры, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС" — первую в России спутниковую систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи — в серийное производство в 2025 году", — сказал Райкевич. Он добавил, что до этого времени будет продолжаться тестирование трекеров в различных регионах страны, на популярных и сложных туристических маршрутах. Глава компании напомнил, что такие устройства с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки страны. Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей, пояснил Райкевич.
https://ria.ru/20240903/era-glonass-1969279254.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, эра-глонасс
Общество, Россия, ЭРА-ГЛОНАСС
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов
АО "ГЛОНАСС" запустит производство SOS-трекеров для туристов в 2025 году
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", планируется запустить в следующем году, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
«
"Мы планируем запустить трекеры, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС" — первую в России спутниковую систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи — в серийное производство в 2025 году", — сказал Райкевич.
Он добавил, что до этого времени будет продолжаться тестирование трекеров в различных регионах страны, на популярных и сложных туристических маршрутах.
Глава компании напомнил, что такие устройства с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки страны.
Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей, пояснил Райкевич.