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АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов - РИА Новости, 05.09.2024
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03:35 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/trekery-1970671728.html
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов - РИА Новости, 05.09.2024
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов
Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:35
2024-09-05T03:35
общество
россия
эра-глонасс
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", планируется запустить в следующем году, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Мы планируем запустить трекеры, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС" — первую в России спутниковую систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи — в серийное производство в 2025 году", — сказал Райкевич. Он добавил, что до этого времени будет продолжаться тестирование трекеров в различных регионах страны, на популярных и сложных туристических маршрутах. Глава компании напомнил, что такие устройства с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки страны. Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей, пояснил Райкевич.
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общество, россия, эра-глонасс
Общество, Россия, ЭРА-ГЛОНАСС
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов

АО "ГЛОНАСС" запустит производство SOS-трекеров для туристов в 2025 году

© Fotolia / Nastassia YakushevicДевушка с компасом
Девушка с компасом - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Fotolia / Nastassia Yakushevic
Девушка с компасом. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Серийное производство спутниковых трекеров для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", планируется запустить в следующем году, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
«
"Мы планируем запустить трекеры, подключенные к "ЭРА-ГЛОНАСС" — первую в России спутниковую систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи — в серийное производство в 2025 году", — сказал Райкевич.
Он добавил, что до этого времени будет продолжаться тестирование трекеров в различных регионах страны, на популярных и сложных туристических маршрутах.
Глава компании напомнил, что такие устройства с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки страны.
Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей, пояснил Райкевич.
ЭРА-ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"ЭРА-ГЛОНАСС": как система спасает тысячи людей ежегодно
3 сентября, 08:00
 
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