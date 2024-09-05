https://ria.ru/20240905/tramp-1970681279.html

Захарова прокомментировала план Трампа по Украине

Захарова прокомментировала план Трампа по Украине - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова прокомментировала план Трампа по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план экс-президента США и кандидата на должность главы государства Дональда Трампа по Украине,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:18

2024-09-05T05:18

2024-09-05T06:12

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план экс-президента США и кандидата на должность главы государства Дональда Трампа по Украине, заявила, что оценивать все сказанное в Штатах надо после победы того или иного кандидата. Комментируя журналистам на ВЭФ слова Трампа, она заметила, что "мы всегда подчеркивали, наверное, это один из показателей в принципе адекватности, нормальности, когда политические деятели говорят о мире, о необходимости урегулирования конфликтов". "Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. Оценивать все, что будет сказано в Штатах, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнет реализовывать те вещи, о которых сейчас заявляется", — добавила она."Все, что связано с миром и стремлению, само по себе правильно, но есть еще и реальность, по которой надо будет судить", — добавила Захарова. Трамп ранее заявил, что у него есть план по достижению мира на Украине, но его детали раскрыть отказался, сославшись на то, что план должен оставаться внезапным. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/medvedev-1970647031.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, мария захарова, дальневосточный федеральный университет