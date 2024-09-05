https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html

Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис

Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 05.09.2024

Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Владимира Путина о... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:07

2024-09-05T21:07

2024-09-05T23:56

в мире

сша

россия

москва

камала харрис

владимир путин

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_0:303:3066:2028_1920x0_80_0_0_c55d34a7c50df79995abd48ff1bab59d.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис.Ранее российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо."Путин <...> поддержал Камалу Харрис. Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. Он поддержал Камалу, и <...> я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим, или оказал услугу", — сказал Трамп.Ранее в четверг в Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в Соединенных Штатах. Москва категорически отрицает подобные обвинения.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240905/debaty-1970848615.html

https://ria.ru/20240905/tramp-1970681279.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, камала харрис, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024