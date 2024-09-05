https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html
Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис
Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 05.09.2024
Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Владимира Путина о... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:07
2024-09-05T21:07
2024-09-05T23:56
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис.Ранее российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо."Путин <...> поддержал Камалу Харрис. Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. Он поддержал Камалу, и <...> я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим, или оказал услугу", — сказал Трамп.Ранее в четверг в Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в Соединенных Штатах. Москва категорически отрицает подобные обвинения.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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В мире, США, Россия, Москва, Камала Харрис, Владимир Путин, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис
Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Путина о поддержке Харрис