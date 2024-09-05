https://ria.ru/20240905/torgovlya-1970673853.html

ФТС рассказала о росте торговли энергоносителями между Россией и Индией

ФТС рассказала о росте торговли энергоносителями между Россией и Индией - РИА Новости, 05.09.2024

ФТС рассказала о росте торговли энергоносителями между Россией и Индией

Торговля энергоносителями между Россией и Индией за 10 лет выросла в 23 раза, сообщил в ходе Восточного экономического форума заместитель руководителя... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:59

2024-09-05T03:59

2024-09-05T03:59

россия

индия

турция

владимир ивин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Торговля энергоносителями между Россией и Индией за 10 лет выросла в 23 раза, сообщил в ходе Восточного экономического форума заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин. Согласно материалам его презентации, энергоносители - минеральное топливо и нефть - вошли в число основных товаров российско-индийского товарооборота. Их доля в торговле достигла 79,5% и увеличилась в 23 раза. "Это те товары, по которым отмечен наибольший рост за тот период, о котором мы говорим - то есть где-то примерно за 10 лет", - отметил Ивин. Кроме того, в девять раз выросла торговля жирами и маслами, с долей в 3,4% в торговом обороте, а удобрениями - в четыре раза (доля 2,1%). Торговля механическим оборудованием увеличилась на 71,2%, фармацевтической продукцией - на 5,8%, органическими химическими соединениями - на 22,6%, также сказано в презентации. "Два года назад, участвуя здесь же в ВЭФе, как раз констатировал, что Индия вошла в десятку крупнейших партнеров России, тогда она заняла седьмое место. И последние два года она делит второе-третье места с нашим традиционным партнером - Турцией… Мы ожидаем, что торговля с Индией превзойдет и эти показатели", - заключил Ивин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/indiya-1970672026.html

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россия, индия, турция, владимир ивин, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)