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Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ - РИА Новости, 05.09.2024
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03:56 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/torgovlya-1970673532.html
Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ
Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ - РИА Новости, 05.09.2024
Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ
Оборот российского рынка интернет-торговли в этом году вырастет минимум до 9 триллионов рублей, а уже в ближайшие три года удвоится — до 18 триллионов, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:56
2024-09-05T03:56
экономика
россия
владивосток
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Оборот российского рынка интернет-торговли в этом году вырастет минимум до 9 триллионов рублей, а уже в ближайшие три года удвоится — до 18 триллионов, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "У рынка интернет-торговли в России достаточно хорошая перспектива. В этом году мы ждем роста оборота до 9 триллионов рублей минимум, а в ближайшие три года совершенно точно увидим удвоение рынка, думаю, он может достигнуть 18 триллионов рублей и более", — сказал Соколов. Одновременно с этим вырастет и доля онлайн-торговли, добавил он. "Доля онлайна в общем объеме розничных продаж составит уже не 14,9% как сейчас, а 25%. Это вполне реалистичный показатель и реалистичная для нас планка", — отметил глава АКИТ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ

АКИТ: рынок электронной торговли в РФ за три года достигнет 18 триллионов рублей

© iStock.com / Liubomyr VoronaБизнесмен во время работы
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Бизнесмен во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Оборот российского рынка интернет-торговли в этом году вырастет минимум до 9 триллионов рублей, а уже в ближайшие три года удвоится — до 18 триллионов, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
«
"У рынка интернет-торговли в России достаточно хорошая перспектива. В этом году мы ждем роста оборота до 9 триллионов рублей минимум, а в ближайшие три года совершенно точно увидим удвоение рынка, думаю, он может достигнуть 18 триллионов рублей и более", — сказал Соколов.
Одновременно с этим вырастет и доля онлайн-торговли, добавил он. "Доля онлайна в общем объеме розничных продаж составит уже не 14,9% как сейчас, а 25%. Это вполне реалистичный показатель и реалистичная для нас планка", — отметил глава АКИТ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияВладивостокАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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