https://ria.ru/20240905/torgovlya-1970673532.html

Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ

Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ - РИА Новости, 05.09.2024

Рынок электронной торговли в России удвоится за три года, заявили в АКИТ

Оборот российского рынка интернет-торговли в этом году вырастет минимум до 9 триллионов рублей, а уже в ближайшие три года удвоится — до 18 триллионов, заявил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:56

2024-09-05T03:56

2024-09-05T03:56

экономика

россия

владивосток

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Оборот российского рынка интернет-торговли в этом году вырастет минимум до 9 триллионов рублей, а уже в ближайшие три года удвоится — до 18 триллионов, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "У рынка интернет-торговли в России достаточно хорошая перспектива. В этом году мы ждем роста оборота до 9 триллионов рублей минимум, а в ближайшие три года совершенно точно увидим удвоение рынка, думаю, он может достигнуть 18 триллионов рублей и более", — сказал Соколов. Одновременно с этим вырастет и доля онлайн-торговли, добавил он. "Доля онлайна в общем объеме розничных продаж составит уже не 14,9% как сейчас, а 25%. Это вполне реалистичный показатель и реалистичная для нас планка", — отметил глава АКИТ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, россия, владивосток, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)