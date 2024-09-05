https://ria.ru/20240905/televizor-1782099245.html

Четкое изображение и качественный звук: какой телевизор выбрать для дома

Как выбрать телевизор 2024: какие модели лучше, советы по выбору, инструкция

Четкое изображение и качественный звук: какой телевизор выбрать для дома

Несмотря на популярность планшетов, ноутбуков и смартфонов, современные телевизоры не сдают позиции. Производители бытовой техники предлагают пользователям... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:57

2024-09-05T13:57

2024-09-05T13:57

технологии

экономика

общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Несмотря на популярность планшетов, ноутбуков и смартфонов, современные телевизоры не сдают позиции. Производители бытовой техники предлагают пользователям широкий выбор с наилучшими решениями для просмотра видеоконтента. О том, как выбрать телевизор, какая диагональ в дюймах лучше для дома, как правильно подобрать хорошую модель в 2024 году, – в материале РИА Новости. Как выбрать телевизорПри выборе телевизора важно обращать внимание не только на цену и фирму-производителя, но и на его технические характеристики. Именно от них зависит комфорт при просмотре, удобство использования и срок службы.Диагональ экранаОна обозначается в дюймах, на сегодняшний день производители предлагают широкий выбор моделей от 16” (40 см) до 60” (152 см) и более. На выбор диагонали в основном влияет площадь доступного места для телевизора в помещении. Если комната просторная, то можно отдать предпочтение большим моделям, что позволит создать условия как в кинотеатре."Считается, что происходящее на экране лучше всего воспринимается, если он перекрывает 40° поля зрения. Если известно расстояние от посадочного места до стены, где будет расположен телевизор, его нужно разделить на 1,5 – это будет размер экрана в сантиметрах. Для результата в дюймах полученную цифру надо поделить на 2,54. То есть, если от кресла до стены 250 см, можно ориентироваться на телевизор с экраном в 65’’, – отметил Илья Петров, ведущий бренд-менеджер DIGMA, международного производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса.Разрешение экранаПо словам эксперта, при выборе разрешения экрана нужно учитывать содержание и тип просматриваемого контента. Если вкратце, то чем он сложнее (фильмы в хорошем качестве, игры), тем больше должно быть разрешение:Что касается относительно недавно появившегося Ultra HD 8K (7680 х 4320), то на сегодня его возможности очень трудно оценить большинству пользователей – контента в этом разрешении крайне мало.Типы матрицСейчас существует два типа матриц: LCD и OLED. Первый зачастую указывают как LCD/LED или сокращают до LED.LEDСейчас такая матрица наиболее распространена и пользуется популярностью из-за соотношения цены-качества. Такие телевизоры представлены в широком ассортименте, они отличаются по габаритам, дизайну, техническим параметрам и дополнительным функциям. К преимуществам матрицы можно отнести динамическую контрастность, высококачественную картинку, оптимизацию электроэнергии.OLEDТакая матрица состоит из отдельных, независимых друг от друга диодов. Благодаря этому получается глубокая и "сочная" картинка, отличная контрастность без оптических искажений даже при просмотре под углом. OLED-телевизоры также не лишены четкости воспроизведения динамических сцен. Среди моделей с такой матрицей есть телевизоры с тончайшими дисплеями в сочетании с отличными техническими характеристиками.QLED (матрица на квантовых точках)Первым производителем, кто представил эту технологию с названием QLED, стал Samsung. Инициативу подхватил LG, назвав свою вариацию Nano Cell. Также матрица на квантовых точках есть у Hisense – ULED и у SONY – Triluminos. Преимуществами такой технологии являются энергоэффективность, увеличенные углы обзора, большая диагональ, максимальная яркость и улучшенные цветовые показатели.Модификации LCD-матрицLED-матрица (она же LCD) может производиться и по другим технологиям.RGBW матрицаТакую матрицу представил бренд LG, ее суть заключается в том, что между пикселями добавлен дополнительный белый субпиксель. Он не формирует цвет, но добавляет яркость. Из-за этого качество изображения стало хуже, снизилась детализация, особенно это коснулось недорогих моделей. У них же отмечается повышенная яркость и невозможность отобразить четко вертикальные одноцветные шрифты и линии из-за сдвига пикселей. Тем не менее, в моделях средней стоимости такая матрица показывает себя неплохо.Виды подсветкиМатрице ЖК-телевизора нужна подсветка. У LED-панелей есть несколько видов расположения диодов.Direct LEDСветодиоды располагаются позади матрицы. Среди преимуществ такой схемы можно отметить равномерность подсветки, отсутствие засветов, динамическую контрастность и высокую яркость. К недостаткам можно отнести высокое энергопотребление и большую толщину корпуса. Существует усовершенствованный вариант Direct LED – FALD. Он отличается увеличенным количеством диодов и возможностями локального затемнения, то есть отключением некоторых диодов для получения насыщенного черного цвета. Это удобно при просмотре фильмов со множеством темных сцен.Edge LEDВ Edge LED диоды располагаются по краям матрицы, что позволяет существенно уменьшить толщину телевизора, но при этом экран имеет высокий уровень яркости и статической контрастности. Существенными недостатками этого вида подсветки являются неравномерная яркость и засветы, что особенно заметно в бюджетных моделях.Mini-LEDТехнология Mini LED является логическим развитием подсветки Direct LED. Она сохранила основной принцип работы Direct LED – равномерное размещение светодиодов по всему экрану за матрицей, но светодиоды в Mini LED намного меньше и их можно использовать в большем количестве. В результате изображение становится намного ярче, большее количество зон затемнения позволяет получить на выходе более качественную картинку.Частота обновленияЭтот параметр измеряется в Гц (или Hz) и показывает, сколько раз сменится изображение на экране за секунду. К примеру, если частота обновления указана 60 Гц, значит за секунду картинка меняется 60 раз. Чем выше этот показатель, тем плавнее и лучше будут динамичные сцены. Как правило, 60 Гц хватит для просмотра ТВ-передач и фильмов, для ТВ-консоли и видеоигр лучше выбирать модели с частотой 120 Гц.СмартРечь идет о наличии в телевизоре функции Smart TV. Она требует постоянного подключения к интернету, но при этом дает возможность смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, играть и даже общаться в социальных сетях.Операционная системаДля функционирования “умных” телевизоров нужна операционная система (ОС):Linux – это закрытая ОС, которая зачастую установлена на бюджетных моделях от SONY, Panasonic, Philips и других производителей. Ее “закрытость” заключается в том, что в ней мало предустановленных приложений, набор которых изменить нельзя.Android TV – ОС от Google, которая полностью адаптирована под телевизоры, имеет широкий выбор приложений.Android AOSP – это самый обычный андроид, на котором работают множество смартфонов. Несмотря на то, что она дает больше свободы в плане установки приложений, не все из них будут корректно работать на телевизоре.Также многие ключевые производители техники имеют свои собственные операционные системы. К примеру, у Samsung – это Tizen, у LG – WebOS, у Hisense – VIDAA, у Panasonic – My Home Screen, а у Huawei и Honor – HarmonyOS.Порты и разъемыСовременные модели телевизоров имеют множество разнообразных портов, но отдельно можно выделить самые актуальные из них.HDMIЭто главный порт любого телевизора. Через него можно подключить плеер, игровую или ТВ-приставку и многое другое. Лучше всего обратить внимание на модели с HDMI версии 2.0 и выше.USBС помощью USB можно подключать флешки и внешние жесткие диски с фильмами, фото и музыкой. Если планируется смотреть контент с разрешением 4К, то лучше выбирать версию 3.0, или но для обычных пользователей подойдет 2.0.Оптический порт S/PDIFОн нужен для подключения современных акустических систем: саундбаров, домашних кинотеатров и некоторых колонок.EthernetЭтот разъем позволит подключить телевизор к интернету через кабель. Это особенно актуально, если в выбранной модели нет модуля Wi-Fi.Модуль Wi-FiЭто возможность подключить телевизор к беспроводной сети, что позволит избежать нагромождения проводов.Модуль BluetoothОн может использоваться для подключения беспроводных наушников, колонок, мыши и клавиатуры. Также именно этот модуль позволяет управлять телевизором с помощью смартфона.ЗвукПри просмотре фильмов, сериалов или погружении в видеоигры важно не только качество изображения, но и звук. На сегодняшний день популярны два аудиоформата.DTSПоследняя его версия – DTS:X. Это достаточно гибкий формат, он работает со стандартными настройками, дополнительные колонки не нужны. Звуковые дорожки можно регулировать вручную, то есть голос актера можно сделать громче фоновых эффектов. Но при этом такой формат не особо популярен, поэтому не поддерживается многими производителями контента.DolbyПоследняя его версия – Dolby Atmos. Он нуждается в дополнительных динамиках, которые желательно устанавливать на потолке. Все это позволяет создать звуковой "пузырь", что обеспечит объемное звучание с реалистичным эффектом присутствия. Такой формат сегодня очень популярен, его используют во многих потоковых сервисах.Многие современные телевизоры не имеют мощной акустической системы, поэтому помимо выбора поддерживаемого аудиоформата стоит задуматься о приобретении дополнительных источников звука – колонок, саундбара и т.д.Пульт управленияЕсли телевизор поддерживает Smart TV, то удобство пользования пультом управления становится весомым показателем. В дорогие модели встроен гироскоп, он позволяет управлять курсором на экране с помощью наклонов пульта.Голосовое управлениеВ зависимости от модели и производителя телевизора голосовое управление осуществляется либо через пульт, либо через встроенный в телевизор микрофон. Бывают и оба варианта. Возможности всех голосовых ассистентов примерно одинаковые. Это управление воспроизведением (пауза, остановка, возобновление воспроизведения), громкостью и устройствами ввода. Переключение каналов, открытие и закрытие приложений, выключение. Кроме того ассистент может искать видео и музыку, отвечать на разные вопросы и показывать погоду.Тип тюнераЛюбой телевизор имеет встроенный тюнер для приема сигнала. В России стандартом считается DVB:DVB-T/T2 – м классический вариант с подключением внешней антенны. Сейчас чаще всего используется DVB-T2 с более широким каналом, что позволяет передавать цифровые данные.DVB-C/С2 – кабельное ТВ, которое предлагают большинство провайдеров. DVB-C2 – продвинутый вариант с высокой устойчивостью к помехам, но используется он очень редко.DVB-S/S2 – спутниковая цифровая трансляция, которая актуальна для мест, где нет возможности провести кабельное телевидение.Обязательным можно считать набор DVB-T2/С. Для пользователя это значит, что устройство будет принимать и эфирное, и кабельное вещание.ПроизводителиВыбор производителя зависит полностью от личных предпочтений пользователя. На современном рынке можно выделить ТОП-10 лучших производителей телевизоров.Дополнительные опцииДополнительные функции – это во многом инструмент маркетинга. Но на некоторые из них все-таки стоит обратить внимание:HDR. Это функция расширенного динамического диапазона. Она доступна, как правило, на телевизорах с разрешением 4К. HDR позволяет в разы улучшить картинку, делая ее контрастной и "сочной", автоматически подстраивая яркость определенных участков изображения.Встроенный накопитель. Дает возможность скачивать и хранить фильмы, музыку и картинки непосредственно в телевизоре.Выбор кронштейнаВыбор кронштейна во многом зависит от размера помещения, места, где будет располагаться телевизор и дизайнерских решений в интерьере. По месту расположения крепежи бывают:По способу регулировки:Выбор приставкиВыбор ТВ-приставки не сопровождается большими трудностями, так как все они по основным характеристикам похожи друг на друга. Но обратить внимание стоит на несколько моментов:Как выбрать телевизор для игрКонсоли последнего поколения значительно требовательнее к телевизорам, чем фильмы. Для таких приставок лучше выбирать устройство с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологий ALLM (автоматический режим низкой задержки, который отключает все дополнительные обработки и улучшения картинки, чтобы обеспечить самую высокую отзывчивость) и VRR (подстраивает частоту обновления экрана под частоту кадров в игре). Оптимальное время отклика матрицы для игр – менее 6 миллисекунд.Советы экспертовДенис Сорокин, генеральный директор компании "ЛЕНРЕМОНТ", советует обратить внимание на три важных пункта:Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники и бытовой техники "ПОЗИТРОНИКА", отмечает, что самая распространенная ошибка при выборе телевизора диагональю до 43” кроется в остальном функционале."Зачастую покупатели ориентируются только на ценники. Но в первую очередь нужно задуматься, для чего вы приобретаете телевизор. Если он нужен для просмотра эфирных программ, то нужно покупать самый простой вариант, не переплачивая за Smart TV, выбирая только диагональ и бренд. С другой стороны, если у вас нет доступа к кабельному или спутниковому ТВ и возможности подключить или провести телевизионный антенный кабель, то тут выручит как раз умная операционная система", – уточнил эксперт.Если пользователь не фанат просмотра фильмов в очень высоком качестве, то вряд ли ему понадобится телевизор с высоким разрешением, потому что Ultra HD, 4K и 8K не раскроют себя в полной мере. А это та часть функционала, за которую производители увеличивают стоимость товара.Ну и последнее – выбор бренда. Это вопрос предпочтений, вкуса и личного опыта. Однако стоит отметить, что общий уровень качества китайских брендов вплотную подтянулся к лидерам рынка. Такие бренды, как TCL, Xiaomi, Hyundai и Hisense, уже давно успешно конкурируют с известными мировыми, а их стоимость обычно гораздо ниже аналогичных моделей.

https://ria.ru/20240227/novosti-1929858948.html

https://ria.ru/20240527/pokupki-1948474942.html

https://ria.ru/20240129/shakhnazarov-1924083154.html

https://ria.ru/20240606/gref-1951020660.html

https://ria.ru/20240530/biolog-1949309238.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, экономика, общество