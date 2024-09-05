https://ria.ru/20240905/svyaz-1970768942.html

Гибридную связь с "ЭРА-ГЛОНАСС" внедрят в лесной отрасли

Гибридную связь с "ЭРА-ГЛОНАСС" внедрят в лесной отрасли - РИА Новости, 05.09.2024

Гибридную связь с "ЭРА-ГЛОНАСС" внедрят в лесной отрасли

АО "ГЛОНАСС" и Рослесхоз заключили соглашению, подразумевающее тестирование и внедрение российских навигационно-связных технологий для интеграции данных о... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:25

2024-09-05T11:25

2024-09-05T11:25

технологии

россия

костромская область

алексей райкевич

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

эра-глонасс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" и Рослесхоз заключили соглашению, подразумевающее тестирование и внедрение российских навигационно-связных технологий для интеграции данных о движении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса с помощью платформы мониторинга и гибридной сети связи на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает пресс-служба компании. Соглашения было заключено на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Подписи под документом поставили заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Решение обеспечивает передачу информации вне зон покрытия сотовой связи. Помимо этого, АО "ГЛОНАСС" с предприятиями отрасли проведет уникальный эксперимент по возможности вызова экстренных служб по спутниковому каналу с территории, где не работает мобильный телефон. "Цифровизация отрасли помогает не только эффективно использовать леса, но и выявлять правонарушителей и любые лесоизменения. Очень серьезная задача в обелении отрасли – установка датчиков спутниковой навигации на всю лесную технику – лесозаготовительную, лесовозную и лесопожарную. С одной стороны, такое решение позволит нам отследить весь маршрут древесины практически в режиме онлайн – путь транспортного средства будет передаваться даже вне зон покрытия сотой связи. С другой стороны, оборудование техники системой "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит в случае необходимости привлекать транспортные средства к ближайшему очагу возгорания для тушения", – приводятся в сообщении слова замглавы Рослесхоза Вячеслава Спиренкова. Эксперимент по мониторингу лесовозной, лесозаготовительной и лесопожарной техники с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" начался в России в марте этого года. Пилотное тестирование системы изначально проходило в двух областях – Архангельской и Ульяновской. В сентябре присоединяется Костромская область. Полученный опыт будет транслироваться по всей стране. И с 1 января 2025 года лесная техника во всех регионах будет оборудована аппаратурой спутниковой навигации, подключенной к "ЭРА-ГЛОНАСС". Сегодня проект расширяется за счет включения новых отечественных технологий, разработанных АО "ГЛОНАСС". "Помимо мониторинга транспортных средств, координации лесопожарной техники для оперативного реагирования при возгораниях, прозрачности всей цепочки заготовки и переработки древесины, совместно с Рослесхозом мы решаем задачу по повышению безопасности работников лесной отрасли. Разработанное нами решение позволит передать экстренный вызов и координаты нажатием кнопки SOS, и самое главное при чрезвычайных происшествиях – совершить голосовой вызов по каналам гибридной сети связи с территорий, где нет сотовой связи. При этом для звонка можно будет использовать стандартный телефон, который будет подключен к нашей локальной базовой станции", — цитирует пресс-служба Райкевича.

https://ria.ru/20240905/trekery-1970671728.html

https://ria.ru/20240903/era-glonass-1969279254.html

россия

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, костромская область, алексей райкевич, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), эра-глонасс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)