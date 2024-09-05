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"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО - РИА Новости, 05.09.2024
"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками приведет к изменению всей ситуации на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер в РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:36
2024-09-05T16:36
2024-09-05T16:36
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками приведет к изменению всей ситуации на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt."Они (Россия. — Прим. ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация", — отметил он.По словам генерала, украинское руководство ослабило свои позиции на этом участке, отправив войска в Курскую область."Русские не совершили эту ошибку", — признал он.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел заставить Россию занервничать и остановить наступление российских военных в Донбассе, но ничего не получилось.
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"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
Катер: на фронте возникнет новая ситуация после взятия Россией Красноармейска