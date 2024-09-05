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"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/svo-1970866719.html
"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО - РИА Новости, 05.09.2024
"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками приведет к изменению всей ситуации на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер в РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:36
2024-09-05T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками приведет к изменению всей ситуации на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt."Они (Россия. — Прим. ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация", — отметил он.По словам генерала, украинское руководство ослабило свои позиции на этом участке, отправив войска в Курскую область."Русские не совершили эту ошибку", — признал он.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел заставить Россию занервничать и остановить наступление российских военных в Донбассе, но ничего не получилось.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970858255.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, днр, владимир путин, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, ДНР, Владимир Путин, Красноармейск
"Русские не ошиблись": немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО

Катер: на фронте возникнет новая ситуация после взятия Россией Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками приведет к изменению всей ситуации на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
"Они (Россия. — Прим. ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация", — отметил он.
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По словам генерала, украинское руководство ослабило свои позиции на этом участке, отправив войска в Курскую область.
«
"Русские не совершили эту ошибку", — признал он.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел заставить Россию занервничать и остановить наступление российских военных в Донбассе, но ничего не получилось.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияДНРВладимир ПутинКрасноармейск
 
 
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