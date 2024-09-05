https://ria.ru/20240905/svo-1970794687.html

В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у села Александровка Курской области заманили в засаду и полностью уничтожили группу украинских штурмовиков, РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:45

2024-09-05T12:45

2024-09-05T13:42

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безопасность

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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у села Александровка Курской области заманили в засаду и полностью уничтожили группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Снятые российскими морскими пехотинцами кадры с уничтоженными украинскими военными из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ имеются в распоряжении РИА Новости. "Группа штурмовиков из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александровка Курской области попала в засаду, организованную морпехами 810 бригады ЧФ РФ, и была полностью уничтожена. В составе уничтоженной группы противника было как минимум пять штурмовиков", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная группа украинских штурмовиков в районе Александровки Группа украинских штурмовиков уничтожена морпехами 810-й бригады Черноморского флота в районе Александровки в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах 2024-09-05T12:45 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность