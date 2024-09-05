https://ria.ru/20240905/svo-1970794687.html
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у села Александровка Курской области заманили в засаду и полностью уничтожили группу украинских штурмовиков, РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:45
2024-09-05T12:45
2024-09-05T13:42
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у села Александровка Курской области заманили в засаду и полностью уничтожили группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Снятые российскими морскими пехотинцами кадры с уничтоженными украинскими военными из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ имеются в распоряжении РИА Новости. "Группа штурмовиков из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александровка Курской области попала в засаду, организованную морпехами 810 бригады ЧФ РФ, и была полностью уничтожена. В составе уничтоженной группы противника было как минимум пять штурмовиков", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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Уничтоженная группа украинских штурмовиков в районе Александровки
Группа украинских штурмовиков уничтожена морпехами 810-й бригады Черноморского флота в районе Александровки в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах
2024-09-05T12:45
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
Морские пехотинцы уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области