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В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 05.09.2024 (обновлено: 13:42 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970794687.html
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у села Александровка Курской области заманили в засаду и полностью уничтожили группу украинских штурмовиков, РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:45
2024-09-05T13:42
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у села Александровка Курской области заманили в засаду и полностью уничтожили группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Снятые российскими морскими пехотинцами кадры с уничтоженными украинскими военными из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ имеются в распоряжении РИА Новости. "Группа штурмовиков из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александровка Курской области попала в засаду, организованную морпехами 810 бригады ЧФ РФ, и была полностью уничтожена. В составе уничтоженной группы противника было как минимум пять штурмовиков", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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Уничтоженная группа украинских штурмовиков в районе Александровки
Группа украинских штурмовиков уничтожена морпехами 810-й бригады Черноморского флота в районе Александровки в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

Морские пехотинцы уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у села Александровка Курской области заманили в засаду и полностью уничтожили группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Снятые российскими морскими пехотинцами кадры с уничтоженными украинскими военными из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ имеются в распоряжении РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
"Группа штурмовиков из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александровка Курской области попала в засаду, организованную морпехами 810 бригады ЧФ РФ, и была полностью уничтожена. В составе уничтоженной группы противника было как минимум пять штурмовиков", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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30 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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