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Группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли до 75 военнослужащих и орудие Д-20 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:11

2024-09-05T12:11

2024-09-05T12:17

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 75 военнослужащих и орудие Д-20 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Днепровское Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, четыре автомобиля и 152-мм орудие Д-20, добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970785421.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , в мире