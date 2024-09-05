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Группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 75 военнослужащих и орудие Д-20 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:11
2024-09-05T12:11
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 75 военнослужащих и орудие Д-20 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Днепровское Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, четыре автомобиля и 152-мм орудие Д-20, добавили в оборонном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , В мире
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 75 военных ВСУ за сутки