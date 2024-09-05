Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 5 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 10 100 военнослужащих и 81 танк.