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Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий
Российские войска должны выбросить противника с территории страны, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:23
2024-09-05T10:23
2024-09-05T16:13
вооруженные силы рф
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российские войска должны выбросить противника с территории страны, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Священный долг вооруженных сил — сделать все, чтобы выбросить противника с этих (российских. — Прим. ред.) территорий и надежно защитить граждан", — подчеркнул глава государства.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
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вооруженные силы рф, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владивосток
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Владивосток
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий
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