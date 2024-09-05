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Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий - РИА Новости, 05.09.2024
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10:23 05.09.2024 (обновлено: 16:13 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970746932.html
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий
Российские войска должны выбросить противника с территории страны, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:23
2024-09-05T16:13
вооруженные силы рф
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российские войска должны выбросить противника с территории страны, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)."Священный долг вооруженных сил — сделать все, чтобы выбросить противника с этих (российских. — Прим. ред.) территорий и надежно защитить граждан", — подчеркнул глава государства.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ &gt;&gt;
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вооруженные силы рф, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владивосток
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Владивосток
Путин заявил о необходимости выбросить противника с российских территорий

Путин назвал вытеснение ВСУ с территории России священным долгом ВС РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российские войска должны выбросить противника с территории страны, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Священный долг вооруженных сил — сделать все, чтобы выбросить противника с этих (российских. — Прим. ред.) территорий и надежно защитить граждан", — подчеркнул глава государства.
Это очень опасные теракты – Путин об ударах по Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Вчера, 10:29

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным на 5 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 10 100 военнослужащих и 81 танк.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости —генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияВладивосток
 
 
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