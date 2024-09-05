Рейтинг@Mail.ru
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 05.09.2024 (обновлено: 13:14 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970717165.html
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление - РИА Новости, 05.09.2024
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление
Россия уже одержала победу в спецоперации, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:07
2024-09-05T13:14
безопасность
россия
апты алаудинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145140_0:101:3077:1832_1920x0_80_0_0_9f4d606d389c5bf5805718a09d2ead26.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия уже одержала победу в спецоперации, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли", — сказал он.Алаудинов добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам.В конце августа командир "Ахмата" заявил, что Россия обязательно победит в СВО и подчеркнул, что других вариантов просто не существует.
https://ria.ru/20240903/ahmat-1970124313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145140_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_ff385a502198eff5da1a12a6d3aed407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, апты алаудинов
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Россия уже выиграла в СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия уже одержала победу в спецоперации, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли", — сказал он.
Алаудинов добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам.
В конце августа командир "Ахмата" заявил, что Россия обязательно победит в СВО и подчеркнул, что других вариантов просто не существует.
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении
3 сентября, 04:59
 
БезопасностьРоссияАпты Алаудинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала