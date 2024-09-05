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"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление - РИА Новости, 05.09.2024
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление
Россия уже одержала победу в спецоперации, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:07
2024-09-05T09:07
2024-09-05T13:14
безопасность
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия уже одержала победу в спецоперации, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли", — сказал он.Алаудинов добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам.В конце августа командир "Ахмата" заявил, что Россия обязательно победит в СВО и подчеркнул, что других вариантов просто не существует.
https://ria.ru/20240903/ahmat-1970124313.html
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безопасность, россия, апты алаудинов
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов
"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Россия уже выиграла в СВО