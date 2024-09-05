https://ria.ru/20240905/svo-1970717165.html

"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление

"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление - РИА Новости, 05.09.2024

"Выиграли". Алаудинов сделал важное заявление

Россия уже одержала победу в спецоперации, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:07

2024-09-05T09:07

2024-09-05T13:14

безопасность

россия

апты алаудинов

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия уже одержала победу в спецоперации, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли", — сказал он.Алаудинов добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам.В конце августа командир "Ахмата" заявил, что Россия обязательно победит в СВО и подчеркнул, что других вариантов просто не существует.

https://ria.ru/20240903/ahmat-1970124313.html

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2024

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безопасность, россия, апты алаудинов