https://ria.ru/20240905/svo-1970704408.html

Песков рассказал, почему Россия начала СВО

Песков рассказал, почему Россия начала СВО - РИА Новости, 05.09.2024

Песков рассказал, почему Россия начала СВО

Россия начала СВО после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:30

2024-09-05T08:30

2024-09-05T08:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

владивосток

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия начала СВО после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал Песков в интервью газете "известия" на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/peskov-1970699494.html

россия

украина

владивосток

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россия, украина, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет