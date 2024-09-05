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Песков рассказал, почему Россия начала СВО - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 05.09.2024 (обновлено: 08:37 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970704408.html
Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Песков рассказал, почему Россия начала СВО - РИА Новости, 05.09.2024
Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Россия начала СВО после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:30
2024-09-05T08:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия начала СВО после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал Песков в интервью газете "известия" на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/peskov-1970699494.html
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россия, украина, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет
Песков рассказал, почему Россия начала СВО

Песков: Россия начала СВО после отказа Запада от предложений о диалоге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы в зоне СВО
Бойцы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы в зоне СВО. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия начала СВО после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге", - сказал Песков в интервью газете "известия" на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей
Вчера, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университет
 
 
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