https://ria.ru/20240905/svo-1970699775.html

Песков назвал СВО крайней мерой

Песков назвал СВО крайней мерой - РИА Новости, 05.09.2024

Песков назвал СВО крайней мерой

СВО является крайней мерой, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:16

2024-09-05T08:16

2024-09-05T09:46

россия

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО является крайней мерой, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."С самого начала президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы готовы к урегулированию политико-дипломатическими средствами, ведь СВО, собственно, это крайнее решение, это крайняя мера", - сказал Песков в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/peskov-1970699494.html

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россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет