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Песков назвал СВО крайней мерой - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 05.09.2024 (обновлено: 09:46 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970699775.html
Песков назвал СВО крайней мерой
Песков назвал СВО крайней мерой - РИА Новости, 05.09.2024
Песков назвал СВО крайней мерой
СВО является крайней мерой, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:16
2024-09-05T09:46
россия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО является крайней мерой, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."С самого начала президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы готовы к урегулированию политико-дипломатическими средствами, ведь СВО, собственно, это крайнее решение, это крайняя мера", - сказал Песков в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/peskov-1970699494.html
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россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Специальная военная операция на Украине
Песков назвал СВО крайней мерой

Песков: Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к урегулированию конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих в зоне СВО
Работа военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО является крайней мерой, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С самого начала президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы готовы к урегулированию политико-дипломатическими средствами, ведь СВО, собственно, это крайнее решение, это крайняя мера", - сказал Песков в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Песков: СВО должна продолжаться до полного достижения целей
Вчера, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладивостокВладимир ПутинДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университет
 
 
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