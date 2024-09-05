https://ria.ru/20240905/svo-1970699775.html
Песков назвал СВО крайней мерой
Песков назвал СВО крайней мерой - РИА Новости, 05.09.2024
Песков назвал СВО крайней мерой
СВО является крайней мерой, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:16
2024-09-05T08:16
2024-09-05T09:46
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владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. СВО является крайней мерой, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."С самого начала президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы готовы к урегулированию политико-дипломатическими средствами, ведь СВО, собственно, это крайнее решение, это крайняя мера", - сказал Песков в интервью газете "Известия" на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Специальная военная операция на Украине
Песков назвал СВО крайней мерой
Песков: Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к урегулированию конфликта