Жительница Суджи рассказала о действиях российских войск в день атаки ВСУ
Жительница Суджи: благодаря ВС РФ многие смогли эвакуироваться в день атаки ВСУ
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
КУРСК, 5 сен — РИА Новости. Жительница Суджи рассказала РИА, что благодаря действиям российских военных в первый день наступления ВСУ в Курской области половина населения города смогла эвакуироваться.
Жительница Суджи Тамила Шепиль навсегда запомнит ночь на 6 августа: от сильного взрыва она упала с кровати. Когда пришла в себя, вместе с дочерью быстро схватила внуков, спряталась в подвале.
Как рассказала РИА Новости женщина, сначала пропал свет, потом связь, затем вода, а затем начался массированный обстрел.
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"Сначала мы не понимали, что происходит. Суджа привыкла к взрывам и стрельбе, но то, что было в ту ночь, отличалось... И только к часу дня зять узнал, что хохлы зашли в соседнюю Гончаровку, и велел нам срочно собираться. Ребята (российские военные — ред.) - наши молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами", — рассказала Тамила.
Когда выезжали из города, вспоминает женщина, они видели разрушенные здания: прокуратуры, суда, военкомата, администрации ... Ее семья добралась до Курска, сейчас они живут в пункте временного размещения.
"В Судже осталось, наверное, около 1 тысячи человек. Остались те, кто не смог выехать: старики, инвалиды, те, у кого нет машины", — говорит женщина.
О судьбе своего дома в Суджи она ничего не знает, переживает, что дом не уцелел. Дом, по ее словам, дочь с мужем купили в ипотеку, недавно сделали ремонт.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.