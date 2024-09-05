https://ria.ru/20240905/sudzha-1970684508.html

Жительница Суджи рассказала о действиях российских войск в день атаки ВСУ

Жительница Суджи рассказала о действиях российских войск в день атаки ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Жительница Суджи рассказала о действиях российских войск в день атаки ВСУ

Жительница Суджи рассказала РИА, что благодаря действиям российских военных в первый день наступления ВСУ в Курской области половина населения города смогла... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:09

2024-09-05T06:09

2024-09-05T06:09

общество

суджа

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

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КУРСК, 5 сен — РИА Новости. Жительница Суджи рассказала РИА, что благодаря действиям российских военных в первый день наступления ВСУ в Курской области половина населения города смогла эвакуироваться. Жительница Суджи Тамила Шепиль навсегда запомнит ночь на 6 августа: от сильного взрыва она упала с кровати. Когда пришла в себя, вместе с дочерью быстро схватила внуков, спряталась в подвале. Как рассказала РИА Новости женщина, сначала пропал свет, потом связь, затем вода, а затем начался массированный обстрел. "Сначала мы не понимали, что происходит. Суджа привыкла к взрывам и стрельбе, но то, что было в ту ночь, отличалось... И только к часу дня зять узнал, что хохлы зашли в соседнюю Гончаровку, и велел нам срочно собираться. Ребята (российские военные — ред.) - наши молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами", — рассказала Тамила. Когда выезжали из города, вспоминает женщина, они видели разрушенные здания: прокуратуры, суда, военкомата, администрации ... Ее семья добралась до Курска, сейчас они живут в пункте временного размещения. "В Судже осталось, наверное, около 1 тысячи человек. Остались те, кто не смог выехать: старики, инвалиды, те, у кого нет машины", — говорит женщина. О судьбе своего дома в Суджи она ничего не знает, переживает, что дом не уцелел. Дом, по ее словам, дочь с мужем купили в ипотеку, недавно сделали ремонт. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240905/vsu-1970675108.html

https://ria.ru/20240905/vertolet-1970680235.html

https://ria.ru/20240905/plennyy-1970678009.html

суджа

россия

курская область

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общество, суджа, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов