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Суд в Москве вынес приговор мошенникам за махинации с театральными билетами
Суд в Москве вынес приговор мошенникам за махинации с театральными билетами - РИА Новости, 05.09.2024
Суд в Москве вынес приговор мошенникам за махинации с театральными билетами
Суд в Москве вынес приговор четверым фигурантам дела о мошенничестве, которые по завышенным ценам торговали билетами от имени Большого, Мариинского театров и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:46
2024-09-05T14:46
2024-09-05T14:46
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор четверым фигурантам дела о мошенничестве, которые по завышенным ценам торговали билетами от имени Большого, Мариинского театров и других известных учреждений культуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Установлено, что Андрей Хартанюк, его мать - Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в составе банды в феврале 2017 года создали сайты-двойники в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П.И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них преступники незаконно продавали билеты по завышенным ценам. "Всем указанным учреждениям культуры причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более девяти миллионов рублей", - добавили в СК. Деньги от продаж поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы. Всего в афере участвовало более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также сисадмины. При этом для конспирации оператором доменных имен были иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии. Суд признал Алексея Куринова, Виталия Гашакова, Юлию Чарыкову и Яну Тагину виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. "Приговором суда Куринову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей, Гашакову – 4 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа 600 тысяч рублей. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам", - сообщили в СК РФ, добавив, что Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы. Кроме того, для возмещения ущерба недвижимость, авто и деньги обвиняемых арестованы.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мариинский театр
Культура, Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Мариинский театр
Суд в Москве вынес приговор мошенникам за махинации с театральными билетами
Суд в Москве вынес приговор мошенникам за торговлю билетами от имени театра
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор четверым фигурантам дела о мошенничестве, которые по завышенным ценам торговали билетами от имени Большого, Мариинского театров и других известных учреждений культуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что Андрей Хартанюк, его мать - Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в составе банды в феврале 2017 года создали сайты-двойники в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П.И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них преступники незаконно продавали билеты по завышенным ценам.
"Всем указанным учреждениям культуры причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более девяти миллионов рублей", - добавили в СК.
Деньги от продаж поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы.
Всего в афере участвовало более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также сисадмины. При этом для конспирации оператором доменных имен были иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии.
Суд признал Алексея Куринова, Виталия Гашакова, Юлию Чарыкову и Яну Тагину виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
"Приговором суда Куринову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей, Гашакову – 4 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа 600 тысяч рублей. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам", - сообщили в СК РФ, добавив, что Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы.
Кроме того, для возмещения ущерба недвижимость, авто и деньги обвиняемых арестованы.