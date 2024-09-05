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В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 05.09.2024
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00:04 05.09.2024 (обновлено: 00:16 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/strelba-1970656995.html
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 05.09.2024
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе
Стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, устроил 14-летний ученик, он задержан, заявил глава местного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:04
2024-09-05T00:16
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, устроил 14-летний ученик, он задержан, заявил глава местного отделения ФБР Крис Ози. "Погибли четыре человека, девять ранены и доставлены в больницы. Среди погибших - двое учеников и двое учителей. Стрелок взят под стражу, это 14-летний ученик", - сказал Ози журналистам. Трансляцию брифинга вели американские телеканалы. Подозреваемого обвинят в убийстве и будут судить как совершеннолетнего, добавил Ози. Стрельба в школе произошла утром в среду, о произошедшем был проинформирован президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html
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в мире, джорджия, сша, джо байден, фбр
В мире, Джорджия, США, Джо Байден, ФБР
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе

ФБР: стрельбу в школе в Джорджии устроил 14-летний ученик, он задержан

© AP Photo / Jeff AmyЭкстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия
Экстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Jeff Amy
Экстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, устроил 14-летний ученик, он задержан, заявил глава местного отделения ФБР Крис Ози.
"Погибли четыре человека, девять ранены и доставлены в больницы. Среди погибших - двое учеников и двое учителей. Стрелок взят под стражу, это 14-летний ученик", - сказал Ози журналистам.
Полиция и экстренные службы в США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы
3 сентября, 14:18
Трансляцию брифинга вели американские телеканалы.
Подозреваемого обвинят в убийстве и будут судить как совершеннолетнего, добавил Ози.
Стрельба в школе произошла утром в среду, о произошедшем был проинформирован президент США Джо Байден.
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В миреДжорджияСШАДжо БайденФБР
 
 
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