https://ria.ru/20240905/strelba-1970656995.html

В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе

В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 05.09.2024

В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе

Стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, устроил 14-летний ученик, он задержан, заявил глава местного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:04

2024-09-05T00:04

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, устроил 14-летний ученик, он задержан, заявил глава местного отделения ФБР Крис Ози. "Погибли четыре человека, девять ранены и доставлены в больницы. Среди погибших - двое учеников и двое учителей. Стрелок взят под стражу, это 14-летний ученик", - сказал Ози журналистам. Трансляцию брифинга вели американские телеканалы. Подозреваемого обвинят в убийстве и будут судить как совершеннолетнего, добавил Ози. Стрельба в школе произошла утром в среду, о произошедшем был проинформирован президент США Джо Байден.

https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html

https://ria.ru/20240410/strelba-1939222102.html

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в мире, джорджия, сша, джо байден, фбр