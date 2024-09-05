https://ria.ru/20240905/strelba-1970656995.html
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 05.09.2024
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе
Стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, устроил 14-летний ученик, он задержан, заявил глава местного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:04
2024-09-05T00:04
2024-09-05T00:16
в мире
джорджия
сша
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970638779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3168da7af1f52893acc4c43ff4db896.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, устроил 14-летний ученик, он задержан, заявил глава местного отделения ФБР Крис Ози. "Погибли четыре человека, девять ранены и доставлены в больницы. Среди погибших - двое учеников и двое учителей. Стрелок взят под стражу, это 14-летний ученик", - сказал Ози журналистам. Трансляцию брифинга вели американские телеканалы. Подозреваемого обвинят в убийстве и будут судить как совершеннолетнего, добавил Ози. Стрельба в школе произошла утром в среду, о произошедшем был проинформирован президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html
https://ria.ru/20240410/strelba-1939222102.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970638779_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_34735c28e00515f3938a4d2a472d55ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша, джо байден, фбр
В мире, Джорджия, США, Джо Байден, ФБР
В Джорджии задержали подростка, устроившего стрельбу в школе
ФБР: стрельбу в школе в Джорджии устроил 14-летний ученик, он задержан