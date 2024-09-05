https://ria.ru/20240905/ssha-1970906927.html

"Мы идем за вами": в США забили тревогу после удара России по Украине

"Мы идем за вами": в США забили тревогу после удара России по Украине - РИА Новости, 05.09.2024

"Мы идем за вами": в США забили тревогу после удара России по Украине

Россия послала сигнал с предупреждением Западу, ударив по Полтаве, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:10

2024-09-05T19:10

2024-09-05T19:10

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия послала сигнал с предупреждением Западу, ударив по Полтаве, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Как отметил офицер, город Полтава имеет важное символическое значение в истории России."Полтава была местом поистине титанической битвы (Полтавская битва 1709 года. — Прим. ред.), в которой Россия и Швеция боролись за господство в Восточной и Северо-Восточной Европе <…>. Во-вторых, здесь также располагался передовой командный пункт Гитлера во время Второй мировой войны <…>. Так что город имеет символическое значение на многих уровнях, а настоящий посыл (удара. — Прим. ред.) таков: мы идем за вами, теперь все кончено", — считает Макгрегор.По словам аналитика, с проявлением этого предупреждения Западу еще предстоит столкнуться в будущем.Во вторник стало известно, что российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, который специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в военном институте также преподавали иностранные инструкторы.

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970897606.html

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