https://ria.ru/20240905/ssha-1970892842.html

СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях

СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2024

СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях

Министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в соцсетях вирусных видео, набравших миллионы просмотров, передает National Public РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:01

2024-09-05T18:01

2024-09-05T21:12

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в соцсетях вирусных видео, набравших миллионы просмотров, передает National Public Radio (NPR)."В среду Минюст обвинил двух сотрудников российской государственной вещательной компании RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в социальных сетях, которые набирали миллионы просмотров", — говорится в материале. Уточняется, что речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. Обвинение в США утверждает, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube."Что отличает операцию RT от многих других попыток вмешаться, так это то, что ей, по-видимому, удалось привлечь реальную аудиторию", — отмечается в публикации.Как сообщает NPR, фирма, которой якобы перевели деньги, — зарегистрированная в Нашвилле Tenet Media, а сотрудничавшие с ней инфлюенсеры "знали, что работают на русских". Комментируя обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи."Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции. Блогеры, конечно, все отрицают, а что им еще делать. Просто представьте себе на секунду, что это так. Вот поэтому, май френдс, вот поэтому", — написала она в Telegram-канале.Накануне Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Как указали в американском Минфине, эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.Помимо этого, новые ограничительные меры затронули Симоньян и несколько топ-менеджеров RT, среди которых Калашников и Афанасьева. Их, как заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд, обвиняют в "сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов".Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва готовит ответ на санкции против медиагруппы "Россия сегодня". Она назвала их введение гибридной схемой, половина из которой пока еще неизвестна даже самим пользователям, организациям и структурам в США. По мнению дипломата, это информационная кампания перед грядущими выборами президента, которую готовили с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб.

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https://ria.ru/20240905/gosduma-1970782719.html

https://ria.ru/20240905/daniya-1970866499.html

https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html

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в мире, сша, youtube, маргарита симоньян, елена афанасьева