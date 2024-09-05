https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html

"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского

"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024

"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского

Атака ВСУ на курское приграничье стала позором для Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:25

2024-09-05T15:25

2024-09-05T18:16

специальная военная операция на украине

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сша

украина

донбасс

курская область

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Атака ВСУ на курское приграничье стала позором для Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются", — отметил он.По словам аналитика, Зеленский теряет политическую поддержку, так как бои в Курской области не принесли необходимых политических дивидендов, а ВСУ столкнулись с "полным коллапсом" в Донбассе.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел заставить Россию занервничать и остановить наступление российских военных в Донбассе, но ничего не получилось.

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html

https://ria.ru/20240905/svo-1970866719.html

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украина

донбасс

курская область

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