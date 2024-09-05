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"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 05.09.2024 (обновлено: 18:16 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html
"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского
"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского
Атака ВСУ на курское приграничье стала позором для Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:25
2024-09-05T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
донбасс
курская область
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Атака ВСУ на курское приграничье стала позором для Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются", — отметил он.По словам аналитика, Зеленский теряет политическую поддержку, так как бои в Курской области не принесли необходимых политических дивидендов, а ВСУ столкнулись с "полным коллапсом" в Донбассе.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел заставить Россию занервничать и остановить наступление российских военных в Донбассе, но ничего не получилось.
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, донбасс, курская область, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Донбасс, Курская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского

Риттер: атака на Курскую область превратилась в позор Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Атака ВСУ на курское приграничье стала позором для Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются", — отметил он.
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По словам аналитика, Зеленский теряет политическую поддержку, так как бои в Курской области не принесли необходимых политических дивидендов, а ВСУ столкнулись с "полным коллапсом" в Донбассе.
В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел заставить Россию занервничать и остановить наступление российских военных в Донбассе, но ничего не получилось.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДонбассКурская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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