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"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского
"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского
Атака ВСУ на курское приграничье стала позором для Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:25
2024-09-05T15:25
2024-09-05T18:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Атака ВСУ на курское приграничье стала позором для Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются", — отметил он.По словам аналитика, Зеленский теряет политическую поддержку, так как бои в Курской области не принесли необходимых политических дивидендов, а ВСУ столкнулись с "полным коллапсом" в Донбассе.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел заставить Россию занервничать и остановить наступление российских военных в Донбассе, но ничего не получилось.
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html
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"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского
Риттер: атака на Курскую область превратилась в позор Зеленского