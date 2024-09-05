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Захарова заявила о деградации демократического государства в США - РИА Новости, 05.09.2024
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04:39 05.09.2024 (обновлено: 04:43 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ssha-1970678204.html
Захарова заявила о деградации демократического государства в США
Захарова заявила о деградации демократического государства в США - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова заявила о деградации демократического государства в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила РИА Новости,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:39
2024-09-05T04:43
сша
мария захарова
маргарита симоньян
в мире
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила РИА Новости, что ограничения Вашингтона на деятельность СМИ России говорят о деградации в самих США. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Возвращаясь к вопросу ограничения вещания СМИ, следует напомнить, что Вашингтон уже многократно вводил жесткие ограничения на деятельность отечественных медиа, что опять же свидетельствует о необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру", - сказала она на полях ВЭФ. "Именно такой диагноз можно поставить американскому руководству, когда средства массовой информации становятся разменной монетой в межпартийных распрях, а общественность намеренно вводят в заблуждение инсинуациями о мифических вмешательствах в "демократические процессы", - указала она. США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сша, мария захарова, маргарита симоньян, в мире, россия
США, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, В мире, Россия
Захарова заявила о деградации демократического государства в США

Захарова: санкции США говорят о деградации демократического государства в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила РИА Новости, что ограничения Вашингтона на деятельность СМИ России говорят о деградации в самих США.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
Вчера, 04:36
"Возвращаясь к вопросу ограничения вещания СМИ, следует напомнить, что Вашингтон уже многократно вводил жесткие ограничения на деятельность отечественных медиа, что опять же свидетельствует о необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру", - сказала она на полях ВЭФ.
"Именно такой диагноз можно поставить американскому руководству, когда средства массовой информации становятся разменной монетой в межпартийных распрях, а общественность намеренно вводят в заблуждение инсинуациями о мифических вмешательствах в "демократические процессы", - указала она.
США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 18

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 18

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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