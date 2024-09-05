https://ria.ru/20240905/ssha-1970678204.html

Захарова заявила о деградации демократического государства в США

Захарова заявила о деградации демократического государства в США - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова заявила о деградации демократического государства в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила РИА Новости,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:39

2024-09-05T04:39

2024-09-05T04:43

сша

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила РИА Новости, что ограничения Вашингтона на деятельность СМИ России говорят о деградации в самих США. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Возвращаясь к вопросу ограничения вещания СМИ, следует напомнить, что Вашингтон уже многократно вводил жесткие ограничения на деятельность отечественных медиа, что опять же свидетельствует о необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру", - сказала она на полях ВЭФ. "Именно такой диагноз можно поставить американскому руководству, когда средства массовой информации становятся разменной монетой в межпартийных распрях, а общественность намеренно вводят в заблуждение инсинуациями о мифических вмешательствах в "демократические процессы", - указала она. США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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сша, мария захарова, маргарита симоньян, в мире, россия