https://ria.ru/20240905/spravka-1828489817.html

Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2024 году

Справка от психиатра 2024 как и где получить, для чего нужна, срок действия

Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2024 году

Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:07

2024-09-05T15:07

2024-09-05T15:07

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психиатрия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у него срок действия и какие изменения появились в медсправке для трудоустройства в 2024 году — в материале РИА Новости.Справка от психиатраСправка от психиатра — документ, который могут запрашивать различные организации (например, куда трудоустраивается работник) и государственные органы (при оформлении водительских прав и так далее). По-другому бумагу называют “справка из ПНД”, то есть из психоневрологического диспансера.Официально документ именуется “врачебное свидетельство о состоянии здоровья” и включает следующие пункты для заполнения:Кому и для чего нужнаСправка от психиатра предоставляется, в частности, для того, чтобы подтвердить психическое здоровье человека при трудоустройстве в определенных сферах или для получения прав на управления автомобилем.Существует перечень случаев, когда такое заключение может понадобиться:Медицинское освидетельствование обязательно по закону согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. № 342н “Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование”.Как получитьЧтобы получить справку от психиатра, нужно обратиться непосредственно к специалисту, чтобы тот провел исследование и сделал заключение. Для этого нужно подготовить пакет документов и посетить медучреждение.Необходимые документыДля получения справки от врача необходимы:Вдобавок может понадобиться квитанция об оплате услуги в кассе учреждения и медицинский страховой полис, если гражданин становится на учет в поликлинике перед записью к психиатру.Место полученияСправку от психиатра выдают только в государственных учреждениях, а психиатрическое освидетельствование можно пройти в частной клинике, которая имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности.“Получить справку от психиатра можно в психоневрологическом диспансере по месту жительства или по месту пребывания, а в некоторых случаях и в поликлинике по месту жительства”, — рассказала Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.Через “Госуслуги”Получить справку через “Госуслуги” не получится, так как требуется очный осмотр врача и возможная сдача анализов. Однако через портал можно записаться к врачу на прием для освидетельствования и получения документа.“При этом водители в Москве могут записаться в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования и получения медицинского заключения через Систему интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями "Автокод", - говорит к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.Для того, чтобы записаться на освидетельствование через портал Госуслуг, необходимо:Итоговое заключение можно получить после посещения врача. Очередь отстаивать не потребуется, так как прием через “Госуслуги” осуществляется по записи. Проверив все сведения, доктор сделает вывод о том, что на учете гражданин не стоит и выдаст документ.Срок действия справкиСрок действия справки от нарколога и психиатра в нормативных документах не указан, поэтому в разных организациях могут устанавливать свои правила. Но чем свежее будет документ, тем лучше.В зависимости от причины получения справки у психиатра он различается:Стоимость оформленияРазмер оплаты услуги зависит от учреждения и цели получения справки. Цены начинаются от 1000 руб. Например, в разделе платных услуг сайта Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.Алексеева департамента здравоохранения г. Москвы стоимость услуги следующая:Алгоритм получения справкиДля прохождения медицинского освидетельствования и получения медицинского заключения Оксана Васильева советует придерживаться следующего алгоритма.Что делать в случае отказаЕсли психиатр не подписывает справку, то есть два решения проблемы: Изменения в 2024 годуС 1 марта 2023 года начал действовать новый порядок проведения медицинского психиатрического освидетельствования, прописанный в тексте Приказа Минздрава России от 30.06.2022 № 451н.В 2024 году порядок оформления документа не изменился. Для получения справки необходимо пройти медицинскую комиссию в медучреждении, где проводится освидетельствование.

https://ria.ru/20240905/motoprava-1784118965.html

https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html

https://ria.ru/20240905/oruzhie-1762129658.html

https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html

https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html

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Артем Смирнов

россия, гибдд мвд рф, общество, психиатрия