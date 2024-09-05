Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2024 году
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМужчина проходит обследование на состояние алкогольного опьянения
Мужчина проходит обследование на состояние алкогольного опьянения
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у него срок действия и какие изменения появились в медсправке для трудоустройства в 2024 году — в материале РИА Новости.
Справка от психиатра
Справка от психиатра — документ, который могут запрашивать различные организации (например, куда трудоустраивается работник) и государственные органы (при оформлении водительских прав и так далее). По-другому бумагу называют “справка из ПНД”, то есть из психоневрологического диспансера.
Официально документ именуется “врачебное свидетельство о состоянии здоровья” и включает следующие пункты для заполнения:
- выдано гражданину — ФИО;
- врачом — специальность медработника и наименование лечебно-профилактического учреждения;
- дата;
- наличие или отсутствие противопоказания для какого-либо вида деятельности;
- подпись и печать врача.
Кому и для чего нужна
Справка от психиатра предоставляется, в частности, для того, чтобы подтвердить психическое здоровье человека при трудоустройстве в определенных сферах или для получения прав на управления автомобилем.
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Существует перечень случаев, когда такое заключение может понадобиться:
- для устройства на работу в медучреждения, дошкольные и учебные заведения, охрану и др;
- для получения водительского удостоверения и работы водителем;
- для получения ипотеки (банки могут требовать от покупателя или продавца справки, подтверждающие их правовую дееспособность);
- для усыновления ребенка или опеки;
- для лицензии на владение оружием.
Медицинское освидетельствование обязательно по закону согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. № 342н “Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование”.
Как получить
Чтобы получить справку от психиатра, нужно обратиться непосредственно к специалисту, чтобы тот провел исследование и сделал заключение. Для этого нужно подготовить пакет документов и посетить медучреждение.
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Необходимые документы
Для получения справки от врача необходимы:
- паспорт;
- направление от работодателя (если документ нужен для трудоустройства);
- СНИЛС.
Вдобавок может понадобиться квитанция об оплате услуги в кассе учреждения и медицинский страховой полис, если гражданин становится на учет в поликлинике перед записью к психиатру.
Место получения
Справку от психиатра выдают только в государственных учреждениях, а психиатрическое освидетельствование можно пройти в частной клинике, которая имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности.
“Получить справку от психиатра можно в психоневрологическом диспансере по месту жительства или по месту пребывания, а в некоторых случаях и в поликлинике по месту жительства”, — рассказала Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.
Через “Госуслуги”
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Получить справку через “Госуслуги” не получится, так как требуется очный осмотр врача и возможная сдача анализов. Однако через портал можно записаться к врачу на прием для освидетельствования и получения документа.
“При этом водители в Москве могут записаться в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования и получения медицинского заключения через Систему интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями "Автокод", - говорит к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.
Для того, чтобы записаться на освидетельствование через портал Госуслуг, необходимо:
- авторизоваться;
- перейти к категории “Мое здоровье” - “Запись к врачу”;
- выбрать регион проживания;
- указать диспансер (обычно он устанавливается автоматически по месту жительства);
- заполнить форму для получения справки со сведениями о персональных данных (обычно указаны);
- выбрать психиатра, к которому осуществляется запись, установить время.
Итоговое заключение можно получить после посещения врача. Очередь отстаивать не потребуется, так как прием через “Госуслуги” осуществляется по записи. Проверив все сведения, доктор сделает вывод о том, что на учете гражданин не стоит и выдаст документ.
Срок действия справки
Срок действия справки от нарколога и психиатра в нормативных документах не указан, поэтому в разных организациях могут устанавливать свои правила. Но чем свежее будет документ, тем лучше.
В зависимости от причины получения справки у психиатра он различается:
- для водителей — от 1 до 3 месяцев;
- для работников — до 6 месяцев;
- для владельцев оружия — 1-3 месяца;
- для усыновителей или опекунов — до года;
- для сделок по недвижимости — 3 месяца.
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Стоимость оформления
Размер оплаты услуги зависит от учреждения и цели получения справки. Цены начинаются от 1000 руб. Например, в разделе платных услуг сайта Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.Алексеева департамента здравоохранения г. Москвы стоимость услуги следующая:
- заключение для ГИБДД — 1000 руб.;
- документ для трудоустройства — 1200 руб. и т.д.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЧек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера
Чек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера
Алгоритм получения справки
Для прохождения медицинского освидетельствования и получения медицинского заключения Оксана Васильева советует придерживаться следующего алгоритма.
- выбрать медучреждение, в котором можно пройти освидетельствование. Сделать это и получить соответствующее заключение гражданин может в любом медицинском учреждении, которое имеет соответствующую лицензию, вне зависимости от того, где человек зарегистрирован или пребывает;
- обратиться в медицинскую организацию непосредственно для прохождения освидетельствования. В процессе будет установлено, существуют или нет у человека медицинские противопоказания, показания либо ограничения;
- получить заключение. Оно выдается в двух экземплярах, один из которых остается в выдавшей его организации, а другой выдается гражданину. “С вашего согласия и по вашему запросу медицинское заключение может быть сформировано в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью врача, и выдано вам в том числе посредством направления в личный кабинет на Едином портале госуслуг”, - отмечает эксперт.
Что делать в случае отказа
Если психиатр не подписывает справку, то есть два решения проблемы:
- попробовать обратиться к другому специалисту;
- обжаловать действия нынешнего психиатра, например, написать заявление на имя главврача. Если будет получен отказ, то следующее действие — обжалование отказа в суде, где будет проводиться амбулаторная психиатрическая экспертиза. Если человек здоров, то суд будет выигран.
Изменения в 2024 году
С 1 марта 2023 года начал действовать новый порядок проведения медицинского психиатрического освидетельствования, прописанный в тексте Приказа Минздрава России от 30.06.2022 № 451н.
В 2024 году порядок оформления документа не изменился. Для получения справки необходимо пройти медицинскую комиссию в медучреждении, где проводится освидетельствование.
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