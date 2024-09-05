https://ria.ru/20240905/spravka-1757292845.html

Без справки вход воспрещен: с какими болезнями не пускают в бассейн

Справка в бассейн 2024: как получить ребенку и взрослому, какая нужна, сроки

Без справки вход воспрещен: с какими болезнями не пускают в бассейн

Чтобы посещение бассейна было максимально безопасным, все посетители должны иметь специальную справку. Кто обязан предъявлять документ и как его получить,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:47

2024-09-05T12:47

2024-09-05T12:47

общество

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здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Чтобы посещение бассейна было максимально безопасным, все посетители должны иметь специальную справку. Кто обязан предъявлять документ и как его получить, сколько стоит услуга в поликлинике и частных медицинских учреждениях, каких врачей нужно пройти взрослому и ребенку, с какими болезнями купаться запрещено, — в материале РИА Новости. Справка в бассейнБассейн — место, где легко можно подхватить заболевание, вызванное бактериями, вирусами или грибками. Поэтому перед его посещением важно проверить состояние здоровья, чтобы удостовериться, что человек не является носителем инфекций. В бассейне на усмотрение администрации могут попросить справки о прохождении медосмотра.Зачем нужнаНормы СанПиНа, по которым требовалась справка, отменили, и вопрос ее наличия новым документом не регулируется. Однако согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", желающие заниматься спортом могут быть приняты в организацию для занятий спортом только при наличии справки, подтверждающей прохождение медицинского осмотра.Основная цель требования — снизить риск подхватить инфекцию или грибок в воде, раздевалке или душевой."Справку в бассейн требуют для того, чтобы исключить наличие острых заболеваний разных групп: прежде всего респираторных (ОРВИ, Covid-19 и другие), кожных (ветряная оспа, корь, контагиозный моллюск, грибковые и другие поражения кожи, например чесотка и педикулез)", — сообщил РИА Новости врач-хирург Владислав Хмель.Какая нужнаВ большинстве случаев справка для плавания — это документ по форме 083/4-89, который выдается с тремя обязательными печатями: печать больницы, прямоугольный штамп, печать врача-терапевта. Эту справку выдают в государственных поликлиниках и заполняют по образцу от руки.В частных учреждениях можно получить документ в свободной форме, которую доктор печатает на компьютере и ставит печати и подписи.Как получить справку для взрослых и детейТребования по наличию у посетителей документации каждая организация разрабатывает самостоятельно. При этом у дошкольников и детей младшего школьного возраста наличие справки обязательно. Взрослым для посещения бассейна справка от врача нужна в том случае, если в городе возникнет неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Получить ее можно в различных учреждениях. В зависимости от возраста условия получения справки разнятся.Ребенку необходим осмотр педиатра. Также детям для получения справки обязательно нужно сдать анализы. Поэтому врач во время приема выпишет направление на соскоб на энтеробиоз и только после получения результатов отдаст родителям соответствующий документ."Если родители знают, что у ребенка есть аллергические реакции, то правильно будет получить консультацию аллерголога. Хлорированная вода может быть опасна", — поделился с РИА Новости заведующий детской клиникой роддома № 4 при ГКБ имени В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий.Куда обращатьсяВзрослому человеку запрос на оформление справки можно сделать в городской поликлинике по месту прикрепления у участкового врача-терапевта, который, в свою очередь, направит к профильному специалисту на осмотр. Предварительно записаться к терапевту можно через сайт госуслуг.Можно обратиться и в коммерческую организацию, причем некоторые бассейны предлагают проходить обследование у собственных специалистов-медиков.Ребенку школьного возраста необходимо получить справку у педиатра в городской поликлинике или частном учреждении. Врач даст направление на анализы, результаты которых станут известны уже на следующий день.Также можно прийти в лабораторию самостоятельно с анализом на энтеробиоз (заболевание, вызываемое паразитирующими в тонком кишечнике червями Enterobius vermicularis).Если ребенок ходит не в школу, а в детский сад, то есть вариант получить необходимую услугу прямо там, предварительно узнав, на что нужно проверить малыша, так как каждый бассейн может требовать разные виды справок (по форме 083/4-89 или же составленная медсестрой от руки с печатью детского сада).Необходимые документыКак для взрослых, так и для детей при оформлении документа необходимо взять с собой в бесплатную клинику полис ОМС или ДМС, в частное учреждение — только паспорт или свидетельство о рождении.Срок действия справкиПериод действительности документа зависит от конкретного учреждения. Если несовершеннолетний ребенок ходит в бассейн нерегулярно, с перерывами больше чем два месяца, администрация может потребовать предъявлять справку при каждом посещении. При этом анализ на энтеробиоз детям необходимо сдавать каждые три месяца.Можно ли продлить срок действияЧастоту медицинских осмотров регулирует приказ Минздрава "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом". В нем говорится, что при занятиях массовым спортом непрофессионально, можно проходить медосмотр раз в год.Сколько стоит справкаВ частной клинике цена на такую медицинскую справку для взрослых и детей по Москве может варьироваться в пределах 1000 рублей. При этом один анализ на энтеробиоз для ребенка будет стоить около 400 рублей.Как получить справку бесплатноПри обращении взрослого в государственные учреждения врач-терапевт может оказать услугу безвозмездно. Однако официально она является платной, так как не входит в программу обязательного медицинского страхования. Поэтому специалист имеет право для оформления справки направить человека в кассу.В случае если есть особые рекомендации по показаниям здоровья, предполагающие посещение бассейна, услуга оказывается бесплатно. Для этого нужно сначала получить заключение от терапевта, который ведет диспансерное наблюдение, исходя из профиля заболевания.Детям же справку для плавания выдают без какой-либо оплаты.Что делать, если справку потерялиВ случае утери документа его можно оформить заново или получить дубликат при условии, что результаты анализов еще действительны.Нужна ли медицинская справка в аквапаркВ большинстве случаев аквапарки не требуют предоставления справок, однако они имеют право попросить показать такой медицинский документ. Лучше всего уточнять этот вопрос у администрации конкретного заведения.Если работники аквапарка заметили у человека какие-либо внешние признаки заболеваний, они вполне могут попросить справку. Вызвать подозрения могут как высыпания на коже или открытые раны, так и наличие пластырей на теле.Какие заболевания передаются через воду в бассейнеВ первую очередь — грибок. Когда человек ходит по мокрому полу босиком, без сланцев или другой специальной обуви, он ставит под угрозу здоровье стоп, так как шанс подхватить микозы велик.Во-вторых, при ослабленном иммунитете и наличии мелких трещин на коже растет вероятность заразиться вирусной бородавкой.В-третьих, в бассейне можно подхватить дерматологическое заболевание. Например, пиодермию, которую вызывает стафилококк, попадая на кожу.Еще один распространенный недуг, который можно получить во время водных процедур — контагиозный моллюск. Этот вирус поражает кожу и в некоторых случаях слизистую оболочку. Чаще всего им заражаются дети в возрасте от года до десяти лет.Список возможных инфекционных заболеваний, которыми можно заразиться в бассейне, указан в приложении Приложении № 2 к СанПиН 2.1.2.1188-03.Советы по подготовке к медосмотруПеред прохождением медицинского осмотра следует оценить общее состояние здоровья.Если есть какие-либо симптомы простуды, кожные высыпания или инфекционные заболевания, лучше отложить посещение бассейна до полного выздоровления. Врач проводит опрос пациента, собирает анамнез, определяет принадлежность к группам риска. По показаниям дает направления на анализы, а также на консультации узкопрофильных специалистов (дерматовенеролог, невролог, гинеколог для беременных).Если врач выявит какие-либо проблемы со здоровьем, он даст рекомендации или ограничения по посещению бассейна. Важно следовать советам специалистов, чтобы не ухудшить здоровье или не заразить других.После медосмотра, если нет противопоказаний, можно посещать бассейн. Эксперты рекомендуют не забывать о соблюдении правил гигиены: принимать душ, не забывать надевать резиновые тапочки и защитные средства, такие как шапочка, очки для плавания.

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https://ria.ru/20240328/basseyn-1936359267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, спорт, плавание, здоровый образ жизни (зож)