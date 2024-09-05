https://ria.ru/20240905/sportinfrastruktura-1970874336.html

Спортинфраструктуру обновили в 17 школах Ивановской области в этом году

Спортинфраструктуру обновили в 17 школах Ивановской области в этом году - РИА Новости, 05.09.2024

Спортинфраструктуру обновили в 17 школах Ивановской области в этом году

В рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "СпортШколаГород" в 2024 году в 17 школах Ивановской области обновили спортивную... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:12

2024-09-05T17:12

2024-09-05T17:12

ивановская область

вичуга

фурманов

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "СпортШколаГород" в 2024 году в 17 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру: провели ремонты спортзалов или установили спортивные площадки, сообщает пресс-служба регионального правительства. За пять лет реализации проекта его участниками стала 61 школа. В 49 образовательных организациях отремонтированы спортивные залы, в 12 – оснащены новым инвентарем спортивные площадки. В обновленных условиях спортом занимаются свыше 21 тысячи ребят из малых городов и сельской местности. В этом году отремонтировали и оснастили новым спортинвентарем залы в восьми учреждениях: средней школе № 17 Вичуга, средней школе №1 Фурманова, Заволжском лицее, средней школе №1 Наволоки Кинешемского района, средней школе №2 Кохмы, Приволжской школе-интернате и Ивановском областном центре психолого-медико-социального сопровождения и Вичугской коррекционной школе-интернате №2. В трех школах обновили спортивные площадки: это средняя школа №2 в Роднике, средняя школа Южи и Ильинская средняя школа. В рамках регионального проекта "СпортШколаГород" спортивная инфраструктура обновлена в нескольких образовательных учреждениях областного центра. Так, капитально отремонтировали спортзалы в №56 и 58 школах, гимназиях №№36 и 44. Спортивные площадки обустроены в школах №№ 53 и 64.

https://ria.ru/20240904/ivanovo--1970620011.html

вичуга

фурманов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вичуга, фурманов