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Сырский признал преимущество российских войск - РИА Новости, 05.09.2024
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22:55 05.09.2024
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Сырский признал преимущество российских войск
Сырский признал преимущество российских войск - РИА Новости, 05.09.2024
Сырский признал преимущество российских войск
Главком ВСУ Александр Сырский после осмотра линии фронта в четверг признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:55
2024-09-05T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский после осмотра линии фронта в четверг признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе. "У противника действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты", - заявил Сырский в интервью американскому телеканалу CNN. Как отметил главком ВСУ, мобилизация является для украинской армии приоритетом. При этом он признал, что ВСУ приходится готовить мобилизованных перед отправкой на фронт в максимально короткие сроки. "Динамика фронта требует от нас, скажем, скорейшей постановки в строй тех военнослужащих, которых мобилизовали", - заявил украинский главком, добавив, что обязательная базовая боевая подготовка занимает у военных ВСУ около одного месяца. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. По информации издания, подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию, а на красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский признал преимущество российских войск

Сырский: ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский после осмотра линии фронта в четверг признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе.
"У противника действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты", - заявил Сырский в интервью американскому телеканалу CNN.
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Как отметил главком ВСУ, мобилизация является для украинской армии приоритетом. При этом он признал, что ВСУ приходится готовить мобилизованных перед отправкой на фронт в максимально короткие сроки.
"Динамика фронта требует от нас, скажем, скорейшей постановки в строй тех военнослужащих, которых мобилизовали", - заявил украинский главком, добавив, что обязательная базовая боевая подготовка занимает у военных ВСУ около одного месяца.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. По информации издания, подразделения спецназа Украина перебросила для нападения на российскую территорию, а на красноармейском направлении ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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