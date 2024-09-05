https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970902309.html

Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам

Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам - РИА Новости, 05.09.2024

Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что РФ не отказывалась от переговоров по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:45

2024-09-05T18:45

2024-09-05T18:45

специальная военная операция на украине

киев

херсонская область

украина

владимир путин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

донецкая областная администрация

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что РФ не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, и если у Украины возникнет желание к ним вернуться, они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. По его словам, на переговорах были достигнуты практически все параметры возможного мирного соглашения. Украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но ей дали команду не допустить их вступления в силу, заявил Путин. Он отметил, что на Западе хотели поставить Россию на колени и расчленить, поэтому в Киев тогда приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и наказал "воевать до последнего украинца", чем ВСУ сейчас и занимаются. Поведение Киева по отношению к своим гражданам, которые несут колоссальные потери, по словам президента РФ, заставляет думать о том, что в руководстве Украины сидят "инопланетяне какие-то, либо иностранцы". Путин считает, что это может привести к тому, что скоро на Украине настолько снизят призывной возраст, что будут "детей набирать, как в Германии фашисты". По его словам, потери ВСУ чреваты разрушением фронта и утрате боеспособности всех вооружённых сил Украины, чего РФ и добивается. Кроме того, Путин напомнил, что текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о причинах которого предпочитают не вспоминать сегодня. Президент РФ также поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за его помощь при обмене граждан России. Потерянные танки и гаубицыКак следует из сводки Минобороны РФ, распространённой в четверг, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Заветное в ДНР. В целом за сутки в результате действий "Центра" и других группировок, задействованных в СВО, потери украинских войск составили до 2085 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырёх танков, трёх бронетранспортёров, в том числе двух М113 производства США, боевой бронированной машины, трёх станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, девяти полевых складов боеприпасов Также среди потерь украинских войск самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и Krab польского производства, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы "Мста-Б", восемь орудий Д-20 и семь Д-30, противотанковая пушка "Рапира", четыре гаубицы L-119 производства Великобритании и одна М101 производства США. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ. Сорвали попытки атакВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни и Черкасского Поречного, а также сорвали попытки атак в направлении Борков, Камышевки и Марьевки. Потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, продолжается выявление и уничтожение диверсионных групп противника. Помимо этого, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники различных украинских бригад в Курской области. Авиация и артиллерия нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники украинских резервов в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 370 военнослужащих, две БМП, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станцию РЭБ и 12 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Киев лишился более 10 100 военнослужащих. Поджигают лесаВ Белгородской области на фоне обстрелов приграничных районов и угрозы населению со стороны вооружённых формирований Украины появится добровольческий отряд "Барс-Белгород", сообщили в Минобороны РФ. Отряд будет заниматься охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьбой с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, а также проводить эвакуацию гражданского населения и обеспечивать режим КТО. Задачи новый отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 5 сентября украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку. Кроме того, ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку. В результате в городе, по данным мэра Ивана Приходько, был ранен мужчина и погибла женщина. Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ. Он также рассказал, что более 500 наёмников, преимущественно французов, были переброшены с харьковского направления в сторону Курска. "Может быть поворотным моментом"Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Foglio назвал Саудовскую Аравию возможным местом проведения очередной конференции по Украине. По его словам, необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине. В Польше завершились десятидневные поиски беспилотника, который мог залететь на территорию страны с Украины. Представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики сообщила РИА Новости, что поиски результата не дали. Поезда отменяютсяВоздушная тревога в четверг была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Различные украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Киеве, Полтавской области, подконтрольном ВСУ Херсоне, в районе города Сумы. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Министерство энергетики Украины сообщило об ударах по объектам в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Харьковской областях и подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В частности, было повреждено оборудование электроподстанции в Львовской области. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что эвакуационные поезда из Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР, где ранее была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, отменены в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Отныне они будут отправляться из города Павлоград в Днепропетровской области. Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970884165.html

https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970875703.html

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