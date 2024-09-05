Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970902309.html
Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам
Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам - РИА Новости, 05.09.2024
Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что РФ не отказывалась от переговоров по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:45
2024-09-05T18:45
специальная военная операция на украине
киев
херсонская область
украина
владимир путин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
донецкая областная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584442_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_2f674a28259f027555234db3ee374123.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что РФ не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, и если у Украины возникнет желание к ним вернуться, они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. По его словам, на переговорах были достигнуты практически все параметры возможного мирного соглашения. Украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но ей дали команду не допустить их вступления в силу, заявил Путин. Он отметил, что на Западе хотели поставить Россию на колени и расчленить, поэтому в Киев тогда приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и наказал "воевать до последнего украинца", чем ВСУ сейчас и занимаются. Поведение Киева по отношению к своим гражданам, которые несут колоссальные потери, по словам президента РФ, заставляет думать о том, что в руководстве Украины сидят "инопланетяне какие-то, либо иностранцы". Путин считает, что это может привести к тому, что скоро на Украине настолько снизят призывной возраст, что будут "детей набирать, как в Германии фашисты". По его словам, потери ВСУ чреваты разрушением фронта и утрате боеспособности всех вооружённых сил Украины, чего РФ и добивается. Кроме того, Путин напомнил, что текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о причинах которого предпочитают не вспоминать сегодня. Президент РФ также поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за его помощь при обмене граждан России. Потерянные танки и гаубицыКак следует из сводки Минобороны РФ, распространённой в четверг, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Заветное в ДНР. В целом за сутки в результате действий "Центра" и других группировок, задействованных в СВО, потери украинских войск составили до 2085 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырёх танков, трёх бронетранспортёров, в том числе двух М113 производства США, боевой бронированной машины, трёх станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, девяти полевых складов боеприпасов Также среди потерь украинских войск самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и Krab польского производства, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы "Мста-Б", восемь орудий Д-20 и семь Д-30, противотанковая пушка "Рапира", четыре гаубицы L-119 производства Великобритании и одна М101 производства США. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ. Сорвали попытки атакВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни и Черкасского Поречного, а также сорвали попытки атак в направлении Борков, Камышевки и Марьевки. Потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, продолжается выявление и уничтожение диверсионных групп противника. Помимо этого, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники различных украинских бригад в Курской области. Авиация и артиллерия нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники украинских резервов в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 370 военнослужащих, две БМП, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станцию РЭБ и 12 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Киев лишился более 10 100 военнослужащих. Поджигают лесаВ Белгородской области на фоне обстрелов приграничных районов и угрозы населению со стороны вооружённых формирований Украины появится добровольческий отряд "Барс-Белгород", сообщили в Минобороны РФ. Отряд будет заниматься охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьбой с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, а также проводить эвакуацию гражданского населения и обеспечивать режим КТО. Задачи новый отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 5 сентября украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку. Кроме того, ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку. В результате в городе, по данным мэра Ивана Приходько, был ранен мужчина и погибла женщина. Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ. Он также рассказал, что более 500 наёмников, преимущественно французов, были переброшены с харьковского направления в сторону Курска. "Может быть поворотным моментом"Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Foglio назвал Саудовскую Аравию возможным местом проведения очередной конференции по Украине. По его словам, необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине. В Польше завершились десятидневные поиски беспилотника, который мог залететь на территорию страны с Украины. Представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики сообщила РИА Новости, что поиски результата не дали. Поезда отменяютсяВоздушная тревога в четверг была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Различные украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Киеве, Полтавской области, подконтрольном ВСУ Херсоне, в районе города Сумы. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Министерство энергетики Украины сообщило об ударах по объектам в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Харьковской областях и подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В частности, было повреждено оборудование электроподстанции в Львовской области. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что эвакуационные поезда из Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР, где ранее была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, отменены в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Отныне они будут отправляться из города Павлоград в Днепропетровской области. Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970884165.html
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970875703.html
киев
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584442_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_591d464cdfdc540632fe44967acb46d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, херсонская область , украина, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, донецкая областная администрация, борис джонсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсонская область , Украина, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Донецкая областная администрация, Борис Джонсон, В мире
Спецоперация, 5 сентября: Путин напомнил о готовности России к переговорам

Путин: РФ готова к переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что РФ не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, и если у Украины возникнет желание к ним вернуться, они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
По его словам, на переговорах были достигнуты практически все параметры возможного мирного соглашения. Украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но ей дали команду не допустить их вступления в силу, заявил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин окончательно расстроил Запад
Вчера, 18:05
Он отметил, что на Западе хотели поставить Россию на колени и расчленить, поэтому в Киев тогда приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и наказал "воевать до последнего украинца", чем ВСУ сейчас и занимаются.
Поведение Киева по отношению к своим гражданам, которые несут колоссальные потери, по словам президента РФ, заставляет думать о том, что в руководстве Украины сидят "инопланетяне какие-то, либо иностранцы".
Путин считает, что это может привести к тому, что скоро на Украине настолько снизят призывной возраст, что будут "детей набирать, как в Германии фашисты". По его словам, потери ВСУ чреваты разрушением фронта и утрате боеспособности всех вооружённых сил Украины, чего РФ и добивается.
Кроме того, Путин напомнил, что текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о причинах которого предпочитают не вспоминать сегодня.
Президент РФ также поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за его помощь при обмене граждан России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Потерянные танки и гаубицы

Как следует из сводки Минобороны РФ, распространённой в четверг, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Заветное в ДНР.
В целом за сутки в результате действий "Центра" и других группировок, задействованных в СВО, потери украинских войск составили до 2085 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился четырёх танков, трёх бронетранспортёров, в том числе двух М113 производства США, боевой бронированной машины, трёх станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, девяти полевых складов боеприпасов
Также среди потерь украинских войск самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и Krab польского производства, гаубицы М777 и М198 производства США, две гаубицы "Мста-Б", восемь орудий Д-20 и семь Д-30, противотанковая пушка "Рапира", четыре гаубицы L-119 производства Великобритании и одна М101 производства США.
Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд "Ольха" и 27 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00

Сорвали попытки атак

В отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни и Черкасского Поречного, а также сорвали попытки атак в направлении Борков, Камышевки и Марьевки.
Потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, продолжается выявление и уничтожение диверсионных групп противника.
Помимо этого, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники различных украинских бригад в Курской области. Авиация и артиллерия нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники украинских резервов в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 370 военнослужащих, две БМП, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станцию РЭБ и 12 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении Киев лишился более 10 100 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Дропшот 2.0": Россия под ударом
2 сентября, 08:00

Поджигают леса

В Белгородской области на фоне обстрелов приграничных районов и угрозы населению со стороны вооружённых формирований Украины появится добровольческий отряд "Барс-Белгород", сообщили в Минобороны РФ. Отряд будет заниматься охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьбой с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, а также проводить эвакуацию гражданского населения и обеспечивать режим КТО. Задачи новый отряд будет выполнять только на территории Белгородской области.
Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 5 сентября украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку. Кроме того, ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку. В результате в городе, по данным мэра Ивана Приходько, был ранен мужчина и погибла женщина.
Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение сил РФ. Он также рассказал, что более 500 наёмников, преимущественно французов, были переброшены с харьковского направления в сторону Курска.

"Может быть поворотным моментом"

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Foglio назвал Саудовскую Аравию возможным местом проведения очередной конференции по Украине. По его словам, необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине.
В Польше завершились десятидневные поиски беспилотника, который мог залететь на территорию страны с Украины. Представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики сообщила РИА Новости, что поиски результата не дали.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Происходит повсюду". В США забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
Вчера, 17:47

Поезда отменяются

Воздушная тревога в четверг была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Различные украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Киеве, Полтавской области, подконтрольном ВСУ Херсоне, в районе города Сумы. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Министерство энергетики Украины сообщило об ударах по объектам в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Харьковской областях и подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В частности, было повреждено оборудование электроподстанции в Львовской области.
Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что эвакуационные поезда из Красноармейска на подконтрольной Киеву части ДНР, где ранее была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, отменены в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Отныне они будут отправляться из города Павлоград в Днепропетровской области.
Надпись "Za правду!" на фоне российского флага появилась на улицах Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевХерсонская областьУкраинаВладимир ПутинВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныДонецкая областная администрацияБорис ДжонсонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала