https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970884165.html

"Происходит повсюду". В США забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО

"Происходит повсюду". В США забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024

"Происходит повсюду". В США забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО

Украинские войска рискуют оказаться в критическом положении из-за расширения линии фронта, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:47

2024-09-05T17:47

2024-09-05T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска рискуют оказаться в критическом положении из-за расширения линии фронта, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."ВС России могут отрезать ВСУ и снова поставить тысячи украинских военных в положение, когда они либо должны будут отступить, либо рискуют быть отрезанными и уничтоженными, и вы видите, что это происходит сейчас по всей линии фронта", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия продолжает перебрасывать бригады в Курскую область, несмотря на то, что они не смогут удержать занятые территории. В результате ВСУ только удлиняют линии снабжения еще больше, подвергая себя риску. Дэвис обратил внимание, что такая ситуация происходит на многих направлениях."Вы видите, что это происходит повсюду", — резюмировал офицер.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970837435.html

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в мире, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф