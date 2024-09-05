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"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970875703.html
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации
пишет American Conservative. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:17
2024-09-05T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
украина
владимир зеленский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска приближаются к полному освобождению Донбасса, пишет American Conservative."Москва продолжает отвоевывать земли в Донбассе, что приближает ее к полному захвату этой территории, а также к закреплению Крыма", — говорится в материале.Отмечается, что ВСУ проигрывают на поле боя. При этом автор статьи добавляет, что Владимир Зеленский рискует столкнуться со стратегическим поражением на восточном фронте из-за атаки на Курскую область."Киев не располагает ни живой силой, ни материальными средствами, необходимыми для возвращения утраченных земель и удержания территорий в Курской области. Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, &lt;…&gt; в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — резюмируется в публикации.Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970854260.html
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донбасс
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в мире, курская область, донбасс, украина, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации

AC: Россия приближается к полному освобождению Донбасса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска приближаются к полному освобождению Донбасса, пишет American Conservative.
"Москва продолжает отвоевывать земли в Донбассе, что приближает ее к полному захвату этой территории, а также к закреплению Крыма", — говорится в материале.
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Отмечается, что ВСУ проигрывают на поле боя. При этом автор статьи добавляет, что Владимир Зеленский рискует столкнуться со стратегическим поражением на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.
"Киев не располагает ни живой силой, ни материальными средствами, необходимыми для возвращения утраченных земель и удержания территорий в Курской области. Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, <…> в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — резюмируется в публикации.
Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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