https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970875703.html

"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации

"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024

"Отступают в другие регионы". В США сделали заявление о спецоперации

пишет American Conservative. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:17

2024-09-05T17:17

2024-09-05T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

донбасс

украина

владимир зеленский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79167533e467fe7ed54d39393ed4ba53.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска приближаются к полному освобождению Донбасса, пишет American Conservative."Москва продолжает отвоевывать земли в Донбассе, что приближает ее к полному захвату этой территории, а также к закреплению Крыма", — говорится в материале.Отмечается, что ВСУ проигрывают на поле боя. При этом автор статьи добавляет, что Владимир Зеленский рискует столкнуться со стратегическим поражением на восточном фронте из-за атаки на Курскую область."Киев не располагает ни живой силой, ни материальными средствами, необходимыми для возвращения утраченных земель и удержания территорий в Курской области. Более того, войска Украины в последнем находятся под угрозой захвата, <…> в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего", — резюмируется в публикации.Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970854260.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970837435.html

курская область

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, донбасс, украина, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины