https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970695518.html
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:48
2024-09-05T07:48
2024-09-05T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска продолжают продвижение к западным границам ДНР, выдвинувшись после освобождения Пречистовки в сторону села Золотая Нива. "После освобождения Пречистовки, наши славные воины выдвинулись по направлению к западным границам ДНР в строну населенного пункта Золотая Нива. Бои идут за взятие под контроль треугольника Пречистовка - Новодонецкое – Новомайорское", - сказал Рогов РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.
https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР
Рогов: российские военные продолжают продвижение к западным границам ДНР