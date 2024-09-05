https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970695518.html

Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР

Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024

Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:48

2024-09-05T07:48

2024-09-05T07:48

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска продолжают продвижение к западным границам ДНР, выдвинувшись после освобождения Пречистовки в сторону села Золотая Нива. "После освобождения Пречистовки, наши славные воины выдвинулись по направлению к западным границам ДНР в строну населенного пункта Золотая Нива. Бои идут за взятие под контроль треугольника Пречистовка - Новодонецкое – Новомайорское", - сказал Рогов РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.

https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф