Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970695518.html
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:48
2024-09-05T07:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73cc6985d22f3d8bcecc69603d6398eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска продолжают продвижение к западным границам ДНР, выдвинувшись после освобождения Пречистовки в сторону села Золотая Нива. "После освобождения Пречистовки, наши славные воины выдвинулись по направлению к западным границам ДНР в строну населенного пункта Золотая Нива. Бои идут за взятие под контроль треугольника Пречистовка - Новодонецкое – Новомайорское", - сказал Рогов РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.
https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e37af351cd43457072630ce201c47550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР

Рогов: российские военные продолжают продвижение к западным границам ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска продолжают продвижение к западным границам ДНР, выдвинувшись после освобождения Пречистовки в сторону села Золотая Нива.
"После освобождения Пречистовки, наши славные воины выдвинулись по направлению к западным границам ДНР в строну населенного пункта Золотая Нива. Бои идут за взятие под контроль треугольника Пречистовка - Новодонецкое – Новомайорское", - сказал Рогов РИА Новости.
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве
Вчера, 05:52
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала