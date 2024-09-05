https://ria.ru/20240905/sovfedja-1970882853.html
В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам
В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам - РИА Новости, 05.09.2024
В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам
Закон, регулирующий деятельность маркетплейсов, парламентарии могут принять в рамках осенней сессии, считает один из авторов документа, глава экономического... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:41
2024-09-05T17:41
2024-09-05T17:41
экономика
россия
владивосток
андрей кутепов
виктор евтухов
госдума рф
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Закон, регулирующий деятельность маркетплейсов, парламентарии могут принять в рамках осенней сессии, считает один из авторов документа, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Минпромторг РФ дал положительный отзыв на законопроект, сообщил ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сейчас документ находится в Госдуме. "Законопроект по маркетплейсам внес (в Госдуму) комитет по экономике СФ. Я непосредственно был автором. Он находится на рассмотрении (для заключения – ред.) в правительстве. Надеемся, что в ближайшее время вердикт они свой примут наконец-то и мы увидим его в действии. Он сейчас такой рамочный, защищает интересы в основном граждан, которые пользуются данным продуктом. И возможно, это будет даже осенняя сессия", - сказал Кутепов РИА Новости на полях ВЭФ-2024, отвечая на вопрос, когда может быть принят закон. По словам сенатора, потребитель должен получать качественный продукт, тот, который он покупает. "Сначала мы ставим приоритет. Выбираем из всей этой конструкции. Приоритет - это потребители. Его интересы защищают. Вокруг него строим конструкцию", - отметил политик. Документ направлен не только на снижение монополизации рынка, но и призван гарантировать защиту прав всех участников рынка онлайн-площадок, устранить текущие пробелы в регулировании работы маркетплейсов, сформировать здоровую конкурентную среду. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html
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экономика, россия, владивосток, андрей кутепов, виктор евтухов, госдума рф, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владивосток, Андрей Кутепов, Виктор Евтухов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам
Сенатор Кутепов: закон о маркетплейсе могут принять осенью
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Закон, регулирующий деятельность маркетплейсов, парламентарии могут принять в рамках осенней сессии, считает один из авторов документа, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
Минпромторг РФ дал положительный отзыв на законопроект, сообщил ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сейчас документ находится в Госдуме.
"Законопроект по маркетплейсам внес (в Госдуму) комитет по экономике СФ. Я непосредственно был автором. Он находится на рассмотрении (для заключения – ред.) в правительстве. Надеемся, что в ближайшее время вердикт они свой примут наконец-то и мы увидим его в действии. Он сейчас такой рамочный, защищает интересы в основном граждан, которые пользуются данным продуктом. И возможно, это будет даже осенняя сессия", - сказал Кутепов РИА Новости на полях ВЭФ-2024, отвечая на вопрос, когда может быть принят закон.
По словам сенатора, потребитель должен получать качественный продукт, тот, который он покупает. "Сначала мы ставим приоритет. Выбираем из всей этой конструкции. Приоритет - это потребители. Его интересы защищают. Вокруг него строим конструкцию", - отметил политик.
Документ направлен не только на снижение монополизации рынка, но и призван гарантировать защиту прав всех участников рынка онлайн-площадок, устранить текущие пробелы в регулировании работы маркетплейсов, сформировать здоровую конкурентную среду.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.