https://ria.ru/20240905/sovfedja-1970882853.html

В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам

В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам - РИА Новости, 05.09.2024

В Совфеде рассказали, когда могут принять закон по маркетплейсам

Закон, регулирующий деятельность маркетплейсов, парламентарии могут принять в рамках осенней сессии, считает один из авторов документа, глава экономического... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:41

2024-09-05T17:41

2024-09-05T17:41

экономика

россия

владивосток

андрей кутепов

виктор евтухов

госдума рф

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Закон, регулирующий деятельность маркетплейсов, парламентарии могут принять в рамках осенней сессии, считает один из авторов документа, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Минпромторг РФ дал положительный отзыв на законопроект, сообщил ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сейчас документ находится в Госдуме. "Законопроект по маркетплейсам внес (в Госдуму) комитет по экономике СФ. Я непосредственно был автором. Он находится на рассмотрении (для заключения – ред.) в правительстве. Надеемся, что в ближайшее время вердикт они свой примут наконец-то и мы увидим его в действии. Он сейчас такой рамочный, защищает интересы в основном граждан, которые пользуются данным продуктом. И возможно, это будет даже осенняя сессия", - сказал Кутепов РИА Новости на полях ВЭФ-2024, отвечая на вопрос, когда может быть принят закон. По словам сенатора, потребитель должен получать качественный продукт, тот, который он покупает. "Сначала мы ставим приоритет. Выбираем из всей этой конструкции. Приоритет - это потребители. Его интересы защищают. Вокруг него строим конструкцию", - отметил политик. Документ направлен не только на снижение монополизации рынка, но и призван гарантировать защиту прав всех участников рынка онлайн-площадок, устранить текущие пробелы в регулировании работы маркетплейсов, сформировать здоровую конкурентную среду. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html

https://ria.ru/20240604/marketpleysy-1950489618.html

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экономика, россия, владивосток, андрей кутепов, виктор евтухов, госдума рф, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)