https://ria.ru/20240905/soglashenie-1970837246.html

ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий

ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий - РИА Новости, 05.09.2024

ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий

Страховой Дом ВСК и многопрофильная строительная компания 360° construction заключили соглашение о сотрудничестве, подписание состоялось в четверг на площадке... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:50

2024-09-05T14:50

2024-09-05T14:50

россия

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вск (страховой дом)

технологии

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страховой Дом ВСК и многопрофильная строительная компания 360° construction заключили соглашение о сотрудничестве, подписание состоялось в четверг на площадке Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ВСК. Цель партнерства – кооперация компаний в сфере цифровых технологий для повышения лояльности клиентов, создания инновационных сервисов и продуктов в сфере строительства промышленных и гражданских объектов. Соглашение о сотрудничестве было подписано заместителем генерального директора страхового дома Верой Гезердавой и генеральным директором стройкомпании Сергеем Ястребовым. Компании планируют взаимодействие в различных направлениях. Прежде всего, в области разработки и реализации цифровых продуктов и сервисов для модернизации бизнес-процессов в строительной отрасли, а также для обмена опытом в сфере IT-трансформации бизнеса. Одним из направлений работы будет также и совместное участие спикеров компаний в различных мероприятиях - семинарах, форумах, выставках - посвященных темам разработки и применения цифровых технологий в бизнесе. "Сегодня цифровизация широко применяется во всех сферах предпринимательства, в том числе и в строительстве. Так, по экспертным оценкам, применение различных IT-технологий, таких как BIM-моделирование, позволяет сокращать сроки строительства, снижать затраты на проект на 10-20% в среднем, а также минимизировать риски технических ошибок. ВСК активно сотрудничает с игроками строительной отрасли", - отметила Гезердава. По словам Ястребова, компания пристально следит за развитием IT-сферы и активно внедряет новые информационные технологии в свои проекты. "Мы рады сотрудничеству со Страховым Домом ВСК, так как совместные цифровые продукты внесут вклад в оптимизацию бизнес-процессов. Строительство – отрасль с высокими рисками, поэтому сотрудничество со страховой компанией в аспекте обмена опытом и повышения квалификации сотрудников сделает строительство как гражданских, так и промышленных объектов значительно безопаснее", - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240610/ii-1951922889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вск (страховой дом), технологии