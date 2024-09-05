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ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий - РИА Новости, 05.09.2024
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14:50 05.09.2024
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ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий
ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий - РИА Новости, 05.09.2024
ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий
Страховой Дом ВСК и многопрофильная строительная компания 360° construction заключили соглашение о сотрудничестве, подписание состоялось в четверг на площадке... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:50
2024-09-05T14:50
россия
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
вск (страховой дом)
технологии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страховой Дом ВСК и многопрофильная строительная компания 360° construction заключили соглашение о сотрудничестве, подписание состоялось в четверг на площадке Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ВСК. Цель партнерства – кооперация компаний в сфере цифровых технологий для повышения лояльности клиентов, создания инновационных сервисов и продуктов в сфере строительства промышленных и гражданских объектов. Соглашение о сотрудничестве было подписано заместителем генерального директора страхового дома Верой Гезердавой и генеральным директором стройкомпании Сергеем Ястребовым. Компании планируют взаимодействие в различных направлениях. Прежде всего, в области разработки и реализации цифровых продуктов и сервисов для модернизации бизнес-процессов в строительной отрасли, а также для обмена опытом в сфере IT-трансформации бизнеса. Одним из направлений работы будет также и совместное участие спикеров компаний в различных мероприятиях - семинарах, форумах, выставках - посвященных темам разработки и применения цифровых технологий в бизнесе. "Сегодня цифровизация широко применяется во всех сферах предпринимательства, в том числе и в строительстве. Так, по экспертным оценкам, применение различных IT-технологий, таких как BIM-моделирование, позволяет сокращать сроки строительства, снижать затраты на проект на 10-20% в среднем, а также минимизировать риски технических ошибок. ВСК активно сотрудничает с игроками строительной отрасли", - отметила Гезердава. По словам Ястребова, компания пристально следит за развитием IT-сферы и активно внедряет новые информационные технологии в свои проекты. "Мы рады сотрудничеству со Страховым Домом ВСК, так как совместные цифровые продукты внесут вклад в оптимизацию бизнес-процессов. Строительство – отрасль с высокими рисками, поэтому сотрудничество со страховой компанией в аспекте обмена опытом и повышения квалификации сотрудников сделает строительство как гражданских, так и промышленных объектов значительно безопаснее", - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вск (страховой дом), технологии
Россия, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , ВСК (страховой дом), Технологии

ВСК и 360° construction станут партнерами в сфере информационных технологий

© iStock.com / ilkercelikМужчина подписывает договор
Мужчина подписывает договор - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / ilkercelik
Мужчина подписывает договор
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страховой Дом ВСК и многопрофильная строительная компания 360° construction заключили соглашение о сотрудничестве, подписание состоялось в четверг на площадке Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ВСК.
Цель партнерства – кооперация компаний в сфере цифровых технологий для повышения лояльности клиентов, создания инновационных сервисов и продуктов в сфере строительства промышленных и гражданских объектов.
Соглашение о сотрудничестве было подписано заместителем генерального директора страхового дома Верой Гезердавой и генеральным директором стройкомпании Сергеем Ястребовым.
Компании планируют взаимодействие в различных направлениях. Прежде всего, в области разработки и реализации цифровых продуктов и сервисов для модернизации бизнес-процессов в строительной отрасли, а также для обмена опытом в сфере IT-трансформации бизнеса.
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Одним из направлений работы будет также и совместное участие спикеров компаний в различных мероприятиях - семинарах, форумах, выставках - посвященных темам разработки и применения цифровых технологий в бизнесе.
"Сегодня цифровизация широко применяется во всех сферах предпринимательства, в том числе и в строительстве. Так, по экспертным оценкам, применение различных IT-технологий, таких как BIM-моделирование, позволяет сокращать сроки строительства, снижать затраты на проект на 10-20% в среднем, а также минимизировать риски технических ошибок. ВСК активно сотрудничает с игроками строительной отрасли", - отметила Гезердава.
По словам Ястребова, компания пристально следит за развитием IT-сферы и активно внедряет новые информационные технологии в свои проекты.
"Мы рады сотрудничеству со Страховым Домом ВСК, так как совместные цифровые продукты внесут вклад в оптимизацию бизнес-процессов. Строительство – отрасль с высокими рисками, поэтому сотрудничество со страховой компанией в аспекте обмена опытом и повышения квалификации сотрудников сделает строительство как гражданских, так и промышленных объектов значительно безопаснее", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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