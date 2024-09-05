https://ria.ru/20240905/sobchak-1970872473.html

Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей

Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей - РИА Новости, 05.09.2024

Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей

Блогер Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:04

2024-09-05T17:04

2024-09-05T17:09

шоубиз

общество

россия

надым

ксения собчак

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России. Исполнительница Mia Boyka на своем концерте в Надыме решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных). В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости сообщили, что мама девочки после этого подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру РФ. "Дорогая Миа Бойко, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба... То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить тем более публично мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно... Дорогие дети, к вам тоже обращение. Можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками, готами, рэперами, в общем, кем угодно. Главное, не нарушайте законы Российской Федерации, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор. Мяу", - написала Собчак в своем Telegram-канале. Кроме того, Собчак предъявила претензию исполнительнице за смену имиджа на консервативный и натуральный и заявила, что она теперь такая же как все, и выделиться ей на фоне хитовых артисток будет трудно. "То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно", - добавила Собчак.

https://ria.ru/20240904/mizulina-1970552096.html

https://ria.ru/20240623/podrostki-1954611858.html

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общество, россия, надым, ксения собчак, екатерина мизулина, лига безопасного интернета