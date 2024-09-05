https://ria.ru/20240905/sobchak-1970872473.html
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей - РИА Новости, 05.09.2024
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей
Блогер Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:04
2024-09-05T17:04
2024-09-05T17:09
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России. Исполнительница Mia Boyka на своем концерте в Надыме решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных). В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости сообщили, что мама девочки после этого подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру РФ. "Дорогая Миа Бойко, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба... То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить тем более публично мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно... Дорогие дети, к вам тоже обращение. Можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками, готами, рэперами, в общем, кем угодно. Главное, не нарушайте законы Российской Федерации, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор. Мяу", - написала Собчак в своем Telegram-канале. Кроме того, Собчак предъявила претензию исполнительнице за смену имиджа на консервативный и натуральный и заявила, что она теперь такая же как все, и выделиться ей на фоне хитовых артисток будет трудно. "То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно", - добавила Собчак.
https://ria.ru/20240904/mizulina-1970552096.html
https://ria.ru/20240623/podrostki-1954611858.html
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общество, россия, надым, ксения собчак, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Шоубиз, Общество, Россия, Надым, Ксения Собчак, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей
Собчак попросила Mia Boyka перестать буллить детей, разрешила им быть кем угодно
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Блогер Ксения Собчак обратилась к певице
Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России.
Исполнительница Mia Boyka на своем концерте в Надыме
решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных). В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости сообщили, что мама девочки после этого подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета
" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру РФ.
"Дорогая Миа Бойко, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба... То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить тем более публично мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно... Дорогие дети, к вам тоже обращение. Можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками, готами, рэперами, в общем, кем угодно. Главное, не нарушайте законы Российской Федерации, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор. Мяу", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Кроме того, Собчак предъявила претензию исполнительнице за смену имиджа на консервативный и натуральный и заявила, что она теперь такая же как все, и выделиться ей на фоне хитовых артисток будет трудно.
"То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно", - добавила Собчак.