Рейтинг@Mail.ru
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:04 05.09.2024 (обновлено: 17:09 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/sobchak-1970872473.html
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей - РИА Новости, 05.09.2024
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей
Блогер Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:04
2024-09-05T17:09
шоубиз
общество
россия
надым
ксения собчак
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795875362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0487c6605e8f0061b158bdb3f2b8ebb5.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России. Исполнительница Mia Boyka на своем концерте в Надыме решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных). В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости сообщили, что мама девочки после этого подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру РФ. "Дорогая Миа Бойко, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба... То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить тем более публично мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно... Дорогие дети, к вам тоже обращение. Можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками, готами, рэперами, в общем, кем угодно. Главное, не нарушайте законы Российской Федерации, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор. Мяу", - написала Собчак в своем Telegram-канале. Кроме того, Собчак предъявила претензию исполнительнице за смену имиджа на консервативный и натуральный и заявила, что она теперь такая же как все, и выделиться ей на фоне хитовых артисток будет трудно. "То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно", - добавила Собчак.
https://ria.ru/20240904/mizulina-1970552096.html
https://ria.ru/20240623/podrostki-1954611858.html
россия
надым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795875362_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8980155c0a41a94e30c28ca0d8a1551e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, надым, ксения собчак, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Шоубиз, Общество, Россия, Надым, Ксения Собчак, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Собчак попросила певицу Mia Boyka перестать буллить детей

Собчак попросила Mia Boyka перестать буллить детей, разрешила им быть кем угодно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМиа Бойка
Миа Бойка - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Миа Бойка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак обратилась к певице Mia Boyka с просьбой перестать булить детей, а детям она разрешила быть кем угодно, главное в рамках закона России.
Исполнительница Mia Boyka на своем концерте в Надыме решила поинтересоваться у девочки в маске кошки, кто она: котенок или квадробер. После ответа ребенка, что она квадробер, певица раскритиковала это новое молодежное движение (квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных). В пресс-службе управления МВД по региону РИА Новости сообщили, что мама девочки после этого подала заявление в полицию. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру РФ.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Мизулина обратилась в прокуратуру после шутки Mia Boyka над ребенком
4 сентября, 16:04
"Дорогая Миа Бойко, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба... То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить тем более публично мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно... Дорогие дети, к вам тоже обращение. Можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками, готами, рэперами, в общем, кем угодно. Главное, не нарушайте законы Российской Федерации, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор. Мяу", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Кроме того, Собчак предъявила претензию исполнительнице за смену имиджа на консервативный и натуральный и заявила, что она теперь такая же как все, и выделиться ей на фоне хитовых артисток будет трудно.
"То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно", - добавила Собчак.
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза
23 июня, 08:00
 
ШоубизОбществоРоссияНадымКсения СобчакЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала