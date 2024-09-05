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Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024
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04:47 05.09.2024 (обновлено: 08:42 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/smi-1970679032.html
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова
Правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:47
2024-09-05T08:42
политика
владивосток
мария захарова
маргарита симоньян
дальневосточный федеральный университет
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной", — заявила Захарова на полях ВЭФ. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Новости
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политика, владивосток, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Владивосток, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Дальневосточный федеральный университет, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова

Захарова: правдивая информация российских СМИ остается востребованной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной", — заявила Захарова на полях ВЭФ.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США
Вчера, 04:42
 
ПолитикаВладивостокМария ЗахароваМаргарита СимоньянДальневосточный федеральный университетРоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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