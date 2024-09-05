https://ria.ru/20240905/smi-1970679032.html
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова
Правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:47
2024-09-05T04:47
2024-09-05T08:42
политика
владивосток
мария захарова
маргарита симоньян
дальневосточный федеральный университет
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной", — заявила Захарова на полях ВЭФ. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970678513.html
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РИА Новости
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политика, владивосток, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Владивосток, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Дальневосточный федеральный университет, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Правдивая информация российских СМИ востребована, заявила Захарова
Захарова: правдивая информация российских СМИ остается востребованной