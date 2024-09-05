https://ria.ru/20240905/sk-1970681948.html

Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении участника СВО в Якутии

Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении участника СВО в Якутии - РИА Новости, 05.09.2024

Бастрыкину доложат о ходе дела об избиении участника СВО в Якутии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела об избиении участника специальной военной операции в Якутии, сообщает ведомство. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:27

2024-09-05T05:27

2024-09-05T05:27

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела об избиении участника специальной военной операции в Якутии, сообщает ведомство. "В СМИ сообщается о том, что в Республике Саха (Якутия) неизвестный избил участника специальной военной операции, потерявшего руку в ходе боевых действий… Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. По информации МВД по республике Саха (Якутия), инцидент случился ещё 27 августа. В ходе возникшей словесной ссоры из–за проезда на территорию кладбища 58-летний мужчина нанёс телесные повреждения работнику учреждения – инвалиду второй группы. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).

https://ria.ru/20240904/delo-1970651867.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)