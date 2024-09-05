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ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 05.09.2024
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22:11 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/siriya-1970927668.html
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 05.09.2024
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:11
2024-09-05T22:11
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. Игнасюк отметил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской арабской республики: парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10", - добавил Игнасюк.
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в мире, россия, эт-танф, сирия, воздушно-космические силы россии, f-15se, f-16
В мире, Россия, Эт-Танф, Сирия, Воздушно-космические силы России, F-15SE, F-16
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ в Сирии уничтожили 2 пункта боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
Игнасюк отметил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской арабской республики: парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10", - добавил Игнасюк.
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