https://ria.ru/20240905/siriya-1970927668.html

ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 05.09.2024

ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:11

2024-09-05T22:11

2024-09-05T22:11

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. Игнасюк отметил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской арабской республики: парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10", - добавил Игнасюк.

https://ria.ru/20240904/siriya-1970648709.html

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в мире, россия, эт-танф, сирия, воздушно-космические силы россии, f-15se, f-16