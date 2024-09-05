https://ria.ru/20240905/sirija-1970900606.html

В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором

В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором - РИА Новости, 05.09.2024

В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором

Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, является террором в информационном поле, важно создать... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:34

2024-09-05T18:34

2024-09-05T18:34

в мире

технологии

сша

маргарита симоньян

оон

аль-маядин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970637687_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_a86a9652bdbe88c6f598f7f3b03afa3e.jpg

ДАМАСК, 5 сен - РИА Новости. Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, является террором в информационном поле, важно создать альтернативные западным интернет-платформы для противодействия и раскрытия преступной деятельности, заявил в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в опубликованном накануне заявлении американского минфина. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "То, что они делают, это информационный террор, если можно так выразиться. И мы не должны стоять на месте и должны учитывать, что США контролируют организации ООН и большую часть социальных интернет-платформ. Поэтому у нас должны быть альтернативные им интернет-платформы", - сказал Абдельнур. Глава профсоюза призвал использовать международные правовые методы, привлекая международные суды с целью положить конец западной кампании против СМИ. "Для противодействия необходимо использовать любые способы передачи информации общественности, в первую очередь, западному обществу, чтобы придать гласности эту преступную политику этих стран, которые контролируют мировые социальные интернет-платформы. Возможно необходимо создание подобных платформ, ориентированных на западную публику… Страны, которые подверглись подобным санкциям, располагают возможностями для создания альтернативы", - добавил Абдельнур. Собеседник агентства напомнил, что санкции, введенные против российских СМИ, ранее были введены и против сирийских и против ливанского телеканала "Аль-Маядин", "против всех, чья политика не соответствует политики США". "Подобные действия в открытую нарушают международное право и право свободы слова", - сказал он. "Эта политика враждебная и она продолжает применяться. ЕС ранее также предпринял ряд действий против российских СМИ. Это ожидаемая их политика в отношении, так как они знают силу воздействия информации на общественное мнение", - отметил Абдельнур,

https://ria.ru/20240905/ssha-1970892842.html

https://ria.ru/20240904/predstavitelgosdep-1970654669.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, маргарита симоньян, оон, аль-маядин, евросоюз