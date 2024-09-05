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В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором - РИА Новости, 05.09.2024
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18:34 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sirija-1970900606.html
В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором
В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором - РИА Новости, 05.09.2024
В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором
Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, является террором в информационном поле, важно создать... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:34
2024-09-05T18:34
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ДАМАСК, 5 сен - РИА Новости. Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, является террором в информационном поле, важно создать альтернативные западным интернет-платформы для противодействия и раскрытия преступной деятельности, заявил в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в опубликованном накануне заявлении американского минфина. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "То, что они делают, это информационный террор, если можно так выразиться. И мы не должны стоять на месте и должны учитывать, что США контролируют организации ООН и большую часть социальных интернет-платформ. Поэтому у нас должны быть альтернативные им интернет-платформы", - сказал Абдельнур. Глава профсоюза призвал использовать международные правовые методы, привлекая международные суды с целью положить конец западной кампании против СМИ. "Для противодействия необходимо использовать любые способы передачи информации общественности, в первую очередь, западному обществу, чтобы придать гласности эту преступную политику этих стран, которые контролируют мировые социальные интернет-платформы. Возможно необходимо создание подобных платформ, ориентированных на западную публику… Страны, которые подверглись подобным санкциям, располагают возможностями для создания альтернативы", - добавил Абдельнур. Собеседник агентства напомнил, что санкции, введенные против российских СМИ, ранее были введены и против сирийских и против ливанского телеканала "Аль-Маядин", "против всех, чья политика не соответствует политики США". "Подобные действия в открытую нарушают международное право и право свободы слова", - сказал он. "Эта политика враждебная и она продолжает применяться. ЕС ранее также предпринял ряд действий против российских СМИ. Это ожидаемая их политика в отношении, так как они знают силу воздействия информации на общественное мнение", - отметил Абдельнур,
https://ria.ru/20240905/ssha-1970892842.html
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в мире, технологии, сша, маргарита симоньян, оон, аль-маядин, евросоюз
В мире, Технологии, США, Маргарита Симоньян, ООН, Аль-Маядин, Евросоюз
В Сирии назвали санкции США против российских СМИ информационным террором

Глава профсоюза журналистов Сирии Абдельнур: санкции США - информационный террор

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМИА "Россия сегодня"
МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДАМАСК, 5 сен - РИА Новости. Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, является террором в информационном поле, важно создать альтернативные западным интернет-платформы для противодействия и раскрытия преступной деятельности, заявил в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур.
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в опубликованном накануне заявлении американского минфина. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
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"То, что они делают, это информационный террор, если можно так выразиться. И мы не должны стоять на месте и должны учитывать, что США контролируют организации ООН и большую часть социальных интернет-платформ. Поэтому у нас должны быть альтернативные им интернет-платформы", - сказал Абдельнур.
Глава профсоюза призвал использовать международные правовые методы, привлекая международные суды с целью положить конец западной кампании против СМИ.
"Для противодействия необходимо использовать любые способы передачи информации общественности, в первую очередь, западному обществу, чтобы придать гласности эту преступную политику этих стран, которые контролируют мировые социальные интернет-платформы. Возможно необходимо создание подобных платформ, ориентированных на западную публику… Страны, которые подверглись подобным санкциям, располагают возможностями для создания альтернативы", - добавил Абдельнур.
Собеседник агентства напомнил, что санкции, введенные против российских СМИ, ранее были введены и против сирийских и против ливанского телеканала "Аль-Маядин", "против всех, чья политика не соответствует политики США". "Подобные действия в открытую нарушают международное право и право свободы слова", - сказал он.
"Эта политика враждебная и она продолжает применяться. ЕС ранее также предпринял ряд действий против российских СМИ. Это ожидаемая их политика в отношении, так как они знают силу воздействия информации на общественное мнение", - отметил Абдельнур,
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