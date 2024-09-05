https://ria.ru/20240905/shpak-1970762268.html

Суд заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам колонии - РИА Новости, 05.09.2024

Суд заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы назначил заочно блогеру Александру Шпаку восемь лет колонии по делу о распространении фейков об армии России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:04

2024-09-05T11:04

2024-09-05T11:04

происшествия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил заочно блогеру Александру Шпаку восемь лет колонии по делу о распространении фейков об армии России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Шпака Александра Константиновича виновным… назначить ему наказание в виде восьми колонии общего режима", - огласил приговор судья, добавив, что Шпаку также на 4 года запрещено администрировать интернет-ресурсы. В ходе прений сторон гособвинение запрашивало блогеру 8,5 лет колонии, а так же запрет на 4 года администрировать интернет-ресурсы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ". Столичный суд заочно арестовал блогера в январе. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Согласно материалам дела, Шпак на своей странице в социальной сети разместил видеоролик, в котором он обвинял российских военных в подрыве Каховской ГЭС и использовал слова, "унижающие россиян". Ранее телеканал "78" сообщал, что Шпак надругался над российским паспортом. Отмечается, что "обряд отречения" Шпак сопровождал антироссийскими лозунгами. Против блогера возбудили дело о надругательстве над государственным гербом Российской Федерации, пишет издание.

https://ria.ru/20240113/shpak-1921079743.html

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происшествия, россия, москва