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"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ - РИА Новости, 05.09.2024
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09:35 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sholts-1970730408.html
"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ
"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ - РИА Новости, 05.09.2024
"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает автоконцерн Volkswagen, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:35
2024-09-05T09:35
германия
европа
олаф шольц
чей боуз
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает автоконцерн Volkswagen, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen - это то, что практически невозможно уничтожить. Этот идиот в одиночку умудряется полностью стирать его с лица Земли", — написал он.В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности.Ранее во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html
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германия, европа, олаф шольц, чей боуз
Германия, Европа, Олаф Шольц, Чей Боуз
"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ

Журналист Боуз заявил, что Шольц уничтожает Volkswagen

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает автоконцерн Volkswagen, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen - это то, что практически невозможно уничтожить. Этот идиот в одиночку умудряется полностью стирать его с лица Земли", — написал он.
В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности.
Ранее во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Максимальное унижение: Германию хотят не просто уничтожить
4 сентября, 08:00
 
ГерманияЕвропаОлаф ШольцЧей Боуз
 
 
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