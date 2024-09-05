"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ
Журналист Боуз заявил, что Шольц уничтожает Volkswagen
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает автоконцерн Volkswagen, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen - это то, что практически невозможно уничтожить. Этот идиот в одиночку умудряется полностью стирать его с лица Земли", — написал он.
В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности.
Ранее во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
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