https://ria.ru/20240905/sholts-1970730408.html

"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ

"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ - РИА Новости, 05.09.2024

"Полностью уничтожает". На Западе пришли в ужас от катастрофы в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает автоконцерн Volkswagen, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:35

2024-09-05T09:35

2024-09-05T09:35

германия

европа

олаф шольц

чей боуз

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает автоконцерн Volkswagen, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen - это то, что практически невозможно уничтожить. Этот идиот в одиночку умудряется полностью стирать его с лица Земли", — написал он.В начале сентября в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности. Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности.Ранее во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

германия

европа

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германия, европа, олаф шольц, чей боуз