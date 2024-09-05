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Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
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12:47 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/shaurma-1970795692.html
Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве
Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве
Около 30 человек отравились шаурмой в предприятии общественного питания на Дмитровском шоссе в Москве, столичный Роспотребнадзор начал расследование по данному... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:47
2024-09-05T12:47
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 30 человек отравились шаурмой в предприятии общественного питания на Дмитровском шоссе в Москве, столичный Роспотребнадзор начал расследование по данному факту, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что с 15 по 26 июля в предприятии общественного питания "Шаурма" на Дмитровском шоссе было зафиксировано 29 случаев отравления продукцией общественного питания. "Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении лица, осуществляющего деятельность по данному адресу, установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений", - говорится в тексте. Ведомство призвало всех, кто пострадал в результате употребления в пищу продукции в предприятии общественного питания "Шаурма" обратиться в Роспотребнадзор для подготовки и подачи в суд искового заявления о возмещении вреда здоровью и морального вреда на безвозмездной основе.
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве

Роспотребнадзор начал проверку после отравления 29 человек шаурмой в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТорговая точка по продаже шаурмы в Москве
Торговая точка по продаже шаурмы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 30 человек отравились шаурмой в предприятии общественного питания на Дмитровском шоссе в Москве, столичный Роспотребнадзор начал расследование по данному факту, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что с 15 по 26 июля в предприятии общественного питания "Шаурма" на Дмитровском шоссе было зафиксировано 29 случаев отравления продукцией общественного питания.
"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении лица, осуществляющего деятельность по данному адресу, установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений", - говорится в тексте.
Ведомство призвало всех, кто пострадал в результате употребления в пищу продукции в предприятии общественного питания "Шаурма" обратиться в Роспотребнадзор для подготовки и подачи в суд искового заявления о возмещении вреда здоровью и морального вреда на безвозмездной основе.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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