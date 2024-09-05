Родовой сертификат: что за документ и как его получить в 2024 году
© iStock.com / AsiaVisionРодовой сертификат
© iStock.com / AsiaVision
Оглавление
- Родовой сертификат
- Для чего нужен
- Как выглядит
- Когда выдается
- Правила оформления сертификата
- Как получить сертификат
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Сроки
- Как посмотреть и проверить родовой сертификат
- Сумма родового сертификата
- Кто и как использует сертификат
- Ограничения при использовании сертификата
- Изменения в 2024 году
- Советы экспертов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Родовой сертификат — вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации. Он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. О том, что это такое, для чего он нужен, как выглядит на вид и где его посмотреть, сколько можно получить по нему в 2024 году, — в материале РИА Новости.
Родовой сертификат
Программа “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”, она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.
© iStock.com / SbytovaMNБеременная девушка на приеме у врача
© iStock.com / SbytovaMN
Беременная девушка на приеме у врача
Получить сертификат может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.
“Родовой сертификат — это документ, который позволяет беременным женщинам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни”, — рассказала Любовь Климова, акушерка, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию.
По ее словам, с помощью родового сертификата женщина может "расплатиться" за услуги, предоставленные в медицинских учреждениях (в женской консультации, роддоме и детской поликлинике).
Кроме того, наличие сертификата помогает женщине получить гарантированно квалифицированную помощь:
“Если услуги были оказаны некачественно, ФСС может отказать в выплате или оплатить их не полностью. Если женщина недовольна обслуживанием и помощью, она может позвонить на горячую линию ФСС или написать жалобу на имя главврача учреждения. Ответ должен поступить в течение 30 дней”, — добавила Анна Салютина, адвокат.
Для чего нужен
На основании родового сертификата производится оплата отдельных услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет.
Основная задача родового сертификата — бесплатное оказание медуслуг в той женской консультации и роддоме, которую/ый выбрала беременная:
“Этот документ призван обеспечить каждой женщине, ждущей ребенка, и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов. Можно сказать, что родовой сертификат в этом случае выступает как средство стимулирования медицинских учреждений в условиях конкуренции”, — добавила Любовь Климова.
Как выглядит
До 2021 года родовой сертификат представлял собой документ в бумажном виде — бланк розового или голубого цвета с несколькими разделами, которые заполняли медработники. Но сегодня форма у документа другая:
“C 01 июля 2021 года сертификат оформляется только в электронном виде. Формирование, учет и хранение таких документов осуществляется в федеральной государственной информационной системе "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования РФ”, — поделилась Любовь Климова.
По ее словам, сертификат является защищенной полиграфической продукцией уровня "В" и должен соответствовать требованиям, указанным в нормативном документе. Женские консультации обязаны вести строгий учет родовых сертификатов.
Хоть он и оформляется в электронном виде, в поликлинике все равно выдается “квиток” со специальным номером из семи цифр на руки, который нужно обязательно иметь при себе, чтобы при поступлении в роддом его предоставить врачам.
© iStock.com / naumoidБеременная девушка во время забора крови
© iStock.com / naumoid
Беременная девушка во время забора крови
Родовой сертификат состоит из нескольких частей:
Талон №1
предназначен для учреждений, в которых женщина состоит на учете.
Талон №2
необходим для предоставления в роддом.
Талон №3-1
используется в детской поликлинике первые полгода жизни ребенка
Талон №3-2
применяется в период с 6 по 12 месяц после рождения
Корешок
содержит данные роженицы, подтверждает факт выдачи, необходим для женской консультации
Когда выдается
Чтобы получить сертификат, нужно стоять на учете по беременности в женской консультации, при этом гестационный срок должен быть не менее 28-30 недель.
“Родовой сертификат выдается женской консультацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности "акушерство и гинекология", в которой будущая мама наблюдается не менее 12 недель. При обследовании женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается в том учреждении, где беременная женщина находилась наиболее длительное время, но не менее 12 недель”, — добавила Любовь Климова.
© iStock.com / shironosovУзи в беременность
© iStock.com / shironosov
Узи в беременность
По словам эксперта в сфере подготовки к родам, при наблюдении женщины в частной клинике родовой сертификат выдается в женской консультации по месту жительства при предъявлении необходимых документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы. При поступлении в родильный дом без сертификата (преждевременные роды или документ еще не получен) он может быть выдан в выбранном роддоме на основании обменной карты.
Важно не путать обменную карту и сертификат. Первый документ представляет собой тетрадь с медицинской информацией — какая по счету беременность, как протекает, какие анализы были сданы, результаты скринингов и многое другое.
Правила оформления сертификата
Оформлять родовой сертификат женщине самой не нужно, за нее это делают в медучреждениях. Достаточно предоставить необходимые документы — паспорт, полис и ИНН. К тому же, если беременная уже стоит на учете, все необходимые бумаги уже есть, т.к. она их предоставляла ранее перед прикреплением к консультации.
Как получить сертификат
Получить электронный родовой сертификат можно после 30-й недели беременности, а женщинам с двумя и более малышами в утробе, документ выдают после 28 недели — из-за риска преждевременных родов.
Куда обращаться
Для получения родового сертификата беременной женщине необходимо прикрепиться к женской консультации и проходить наблюдение врача. Инициирует оформление родового сертификата медицинское учреждение, а формирование документа осуществляет СФР. Если оформить все до родов не получится, то документ подготовят в роддоме.
© iStock.com / andresrВрач осматривает беременную девушку в роддоме
© iStock.com / andresr
Врач осматривает беременную девушку в роддоме
Необходимые документы
Для получения электронного родового сертификата требуется предоставить:
- паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность,
- полис ОМС,
- СНИЛС.
Сроки
Срок формирования родового электронного сертификата — один день.
Как посмотреть и проверить родовой сертификат
Проверить наличие и посмотреть данные родового сертификата можно в личном кабинете на “Госуслугах” или на сайте СФР:
- авторизоваться в личном кабинете “Госуслуг”, перейти во вкладку “Документы” и раздел “Семья и дети”, там отобразится информация;
- войти в личный кабинет на сайте СФР, выбрать раздел “Социальное страхование”, подтвердить данные через “Госуслуги” во вкладке “Кабинет получателя услуг” и можно проверить всю необходимую информацию.
В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин
26 февраля, 07:16
Сумма родового сертификата
Как сообщает адвокат Анна Салютина, стоимость сертификата в 2024 году составляет 12000 руб. Из них:
- 3000 руб. — получит женская консультация за медицинские услуги. За правовую, психологическую и медико-социальную помощь ещё 1000 руб.;
- 6000 руб. — получит роддом за помощь во время и после родов;
- 1000 руб. — получит детская поликлиника за постановку на учёт ребёнка в первые три месяца жизни;
- 1000 руб. — за каждого ребенка в срок шесть месяцев с момента постановки на учёт.
“Оплачивает родовые сертификаты Фонд социального страхования РФ”, — добавила Любовь Климова. Также эксперт подробнее рассказала об использовании денежных средств медучреждениями:
“Медицинские услуги — 3000 рублей, из них от 600 до 900 рублей на витамины и лекарственные препараты по назначению врача. Так же часть этих средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. Родильный дом — 6000 рублей (медицинские услуги, оборудование, медикаменты, расходные материалы)”.
Кто и как использует сертификат
Использовать средства могут только медицинские учреждения, в которые обращается беременная для наблюдения или за медицинской помощью. Женщине достаточно носить его с собой вместе с обменной картой до самих родов, а затем предоставить в роддоме:
“Воспользоваться сертификатом могут государственные учреждения, которые оказывают помощь по полису ОМС. Организация должна иметь лицензию на медицинскую деятельность в области акушерства и гинекологии”, — добавила адвокат Анна Салютина.
© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный
Ограничения при использовании сертификата
По словам, Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, существуют следующие ограничения при использовании сертификата:
- его нельзя обналичить — все денежные средства направляются в медицинские организации, как правило, сертификат могут использовать женская консультация, роддом и детская поликлиника;
- сертификат не получится применить, если во время родов погиб ребенок или роженица;
- документ нельзя использовать, если ребенок поставлен на учет после трех месяцев со дня рождения или если он умер в первый год жизни;
- детская поликлиника не получит денежные средства, если неправильно (по мнению родителей) проводила осмотр ребенка;
- роддом не получит денежные средства, если ребенок родился вне его стен;женская консультация не получит деньги, если женщина там наблюдалась менее 12 недель.
Кроме того, нельзя оформить сертификат, если у женщины отсутствует паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
© iStock.com / TopalovБеременная во время КТГ
© iStock.com / Topalov
Беременная во время КТГ
Изменения в 2024 году
Сумма родового сертификата в 2024 году осталась прежней — 12000 рублей. Документ оформляют в электронном виде и не выдают на руки. По словам Оксаны Васильевой, в 2024 году не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.
Советы экспертов
Электронный родовой сертификат нельзя получить на руки, он выдаётся и действует исключительно в электронном виде. Беременной не требуется оформлять его самой, этим занимается медицинская организация. Главное — представить документы. Как правило, это происходит до родов. Но получить документ разрешается и раньше, если, например, медицинское вмешательство потребовалось на раннем сроке. Оформление сертификата допустимо пока малышу не исполнится три месяца. Сделать это можно как уже в роддоме, так и в детской поликлинике, в том числе, если женщина наблюдалась и рожала в частной клинике.
Если в документе обнаружена ошибка, следует сообщить об этом в женскую консультацию или роддом для исправления данных.